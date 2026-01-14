FC Cajamarca no quiere ser un ave de paso en la Liga 1 y apunta no solo a mantener la categoría, sino también a pelear por un cupo a un torneo internacional. Así pues, el último martes se confirmó el fichaje de un volante que llega con los galones para adueñarse de la parte creativa del equipo: Tomás Andrade, de último paso por Always Ready y que acaba de salir campeón en la Primera División de Bolivia.

No solo eso, ya que el volante 29 años pasó por las inferiores de River Plate y llegó a debutar en el primer equipo bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo en el 2016 –formó parte del plantel que ganó la Recopa Sudamericana–. Si bien no logró consolidarse en el ‘Millonario’, paseó su fútbol por diversas partes del mundo, incluso con unos meses en la Sub-21 del Bournemouth de la Premier League de Inglaterra.

Si bien no pudo ganarse un espacio en el conjunto inglés, su regreso a River significó dar el salto al balompié brasileño, donde jugó en Atlético Mineiro y Athletico Paranaense –entre el 2018 y 2019–, para después volver a su país y jugar en Argentinos Juniors. De ahí estuvo en Uruguay (Sud América, Montevideo Wanderers), Chile (Audax Italiano), nuevamente Brasil (Botafogo SP), Portugal (Torreense) y finalmente en Bolivia (Always Ready).

Tomás Andrade pasó por la Sub-21 del Bournemouth de Inglaterra. (Foto: Bournemouth)

Su llegada a FC Cajamarca no solo significa un salto de calidad para el plantel que dirigirá Carlos Silvestri, sino también en un socio ideal para Hernán Barcos en la ofensiva. Con Tomás Andrade fungiendo de ’10’, el pueblo cajamarquino espera que el ‘Pirata’ pueda replicar la versión goleadora y determinante que tuvo en Alianza Lima.

Además de jugar de enganche, Andrade fue ubicarse como interior libre, tendiendo la posibilidad de moverse por todo el frente para generar juego. Por otro lado, su última experiencia en Always Ready le permite estar plenamente adaptado a la altura, por lo que la geografía del Perú no será un problema para que pueda destacar.

Poco a poco se va armando el plantel de un equipo que quiere dar la hora en la Liga 1 2026. En una reciente entrevista con VarSport.pe, Silvestri habló sobre el equipo que ha armado junto a la dirección deportiva del cuadro cajamarquino y la ilusión que tiene con la pretemporada. Para el entrenador estas semanas son más que claves para que los futbolistas se pongan a punto.

“Veo a los jugadores bastante bien, con buen ánimo. Los trabajos son fuertes e intensos, pero los chicos van respondiendo, nos sentimos con confianza y esperamos seguir avanzando antes del inicio del torneo”, afirmó.

Tomás Andrade fue comparado con Andrés D'Alessandro en sus inicios en River Plate. (Foto: River Plate)

El director técnico de 53 años sabe que, por más que cuente con individuales importantes, estas solo rendirán como él quiere si consigue armar un buen grupo para plasmar su idea futbolística desde lo colectivo. En ese sentido, valora la experiencia de piezas como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Arley Rodríguez, elementos que han sabido campeonar en la Liga 1 y a los que se les sumará Tomás Andrade.

“Tenemos un plantel de calidad y de mucha experiencia. Se está trabajando con ánimo positivo, construyendo, y a medida que vayamos avanzando, lo haremos también en el contenido para que el club desarrolle un buen juego”, agregó.

En FC Cajamarca esperan que Tomás Andrade sea el socio ideal de Hernán Barcos. (Foto: FC Cajamarca)

