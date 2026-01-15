Juan Pablo Varillas ratifica su gran inicio de temporada, tras clasificar a las semifinales del Challenger de Buenos Aires. Este jueves, el peruano derrotó al argentino Lautaro Midon, en un partido que exigió al máximo a ‘Juanpi’, quien finalmente se quedó con el partido en un torneo que ya supo ganar.

A sus 30 años, y a poco de unirse al equipo nacional de Copa Davis, parece recobrar la confianza que en algún momento lo llevó al Top 100 mundial. El encuentro no fue nada sencillo y, de hecho se decidió en el tercer set.

Los parciales del encuentro a favor de Varillas fueron de 6-3, 4-6 y 6-3. De esta manera, se mete entre los cuatro mejores del torneo y espera a su rival que saldrá del ganador entre Pedro Boscardin de Brasil y Andre Collarini de Argentina.

Cabe mencionar que su camino a las semifinales comenzó con victoria sobre el argentino Gonzalo Villanueva y el brasileño Pedro Sakamoto en rondas previas.

Actualmente, ‘Juanpi’ se ubica en la posición 253 del ranking ATP, tras un irregular 2025. La lesiones no le permitieron competir como nos tiene acostumbrados, pero el 2026 es su gran revancha profesional y la ha empezado de buena manera.

Varillas ya sabe lo que es celebrar en este torneo, cuando hace un año venció en la final del mismo al paraguayo Daniel Vallejo con doble 6-4 y alzó el trofeo de la competencia, el séptimo de su carrea como profesional.

Juan Pablo Varillas con el trofeo del Challenger de Buenos Aires que ganó en 2025.

Este torneo es fundamental para que llegué en las mejores condiciones a la exigente serie del Team Perú ante Alemania, por la primera ronda del qualyfiers de la Copa Davis. Esta vez, los nuestros serán visitantes y enfrentarán los partidos en superficie dura.

El entrenador nacional, Luis Horna, confirmó la lista de convocados que son: Ignacio Buse / Gonzalo Bueno / Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino. En tanto, el rival contará con Jan-Lennard Struff / Yannick Hanfmann / Tim Pütz y Kevin Krawietz.

Mientras que los europeos fueron semifinalistas de la última edición, cuando cayeron ante España, Perú dejó en el camino a Portugal, en una vibrante serie disputada solo hace unos meses en nuestra capital.

