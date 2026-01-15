A menos de dos semanas para el arranque del Torneo Apertura, donde Alianza Lima debutará visitando a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’, Pablo Guede continúa aplicando variantes tácticas que por el momento no vienen dando resultados, tal como se pudo ver en la última derrota por 2-1 a manos de Unión de Santa Fe. Los blanquiazules volvieron a mostrarse endebles en defensa y poco fluidos en ataque, algo que el entrenador argentino deberá resolver pensando en su debut en la Liga 1.

Así pues, para la prensa argentina no pasó desaparecido este encuentro, válido por una jornada más de la Serie Río de La Plata. En primer lugar porque Guede es un viejo conocido que trabajó en el fútbol argentino y porque los íntimos además de enfrentar a Unión de Santa Fe, ya habían caído por 2-1 ante Independiente de Avellaneda en su primer duelo en este certamen amistoso.

El Gráfico, por ejemplo, tomó como referencia el primer partido de Luis Advíncula en Alianza Lima tras su salida de Boca Juniors, club con el rescindió su contrato antes de pegar la vuelta al fútbol peruano. “Unión amargó el debut de Advíncula en Alianza Lima y se impuso 2-1 en Uruguay”, titularon en sus redes sociales.

TyC Sports, por su parte, primero reaccionó en su página web al ‘blooper’ de Sergio Peña que terminó en el 1-0 a favor del conjunto santafesino. “Insólito momento en Unión-Alianza Lima: 40 segundos y un gol en contra”, titularon, añadiendo: “El elenco peruano buscó salir desde el fondo jugando desde abajo, pero una pífia de Sergio Peña resultó en la apertura del marcador con tan solo 40 segundos en el reloj de juego”.

En cuanto al desarrollo del compromiso, la citada fuente remarcó: “Unión se impuso por 2-1 ante Alianza Lima en su primera presentación en 2026: el Tatengue se adelantó antes del minuto de juego por un insólito gol en contra de Sergio Peña y duplicó la ventaja con un tanto del mediocampista Julián Palacios, mientras que Eryc Castillo descontó con un fuertísimo remate desde afuera del área”.

Fue inevitable que la prensa argentina destacara el error de Sergio Peña en su autogol, no solo por lo insólito de la jugada, sino también porque esa es una de las premisas principales de Pablo Guede en su idea de juego: el salir jugando desde el fondo. Claramente hubo una descoordinación entre los íntimos y eso deberá ser corregido pensando en el futuro.

Ahora Alianza Lima deberá pasar página y enfocarse en su próximo reto contra Colo Colo. Este será el último ensayo de Guede en Montevideo antes del choque con Inter Miami por la Noche Blanquiazul, por lo que cada vez le queda menos tiempo para ir probando y afinando detalles de lo que busca plasmar en el terreno de juego.

Ojo, el último miércoles se dio a conocer la programación de la fecha 1 del Torneo Apertura y los victorianos debutarán enfrentando a Sport Huancayo el viernes 30 de enero desde las 12:00 p.m., en el cruce que tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo. Pablo Guede conoce la altura por su experiencia trabajando en México, pero será la primera vez que afronte un duelo en las condiciones que supone jugar en una ciudad como la huancaína.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 ante Unión de Sana Fe, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente a Colo Colo, en el compromiso correspondiente a una nueva jornada de la Serie Río de La Plata. Este encuentro está programado para el domingo 18 de enero desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN Premium a través del servicio exclusivo de paga, disponible también en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con esta alternativa, no te preocupes, pues podrás seguir todas las incidencias del encuentro a través de las redes sociales de Depor.

