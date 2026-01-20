Los tenistas peruanos Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno debutaron este martes en el Challenger de Itajaí, en el estado de Santa Catarina, Brasil. No fue una jornada redonda para nuestro país, pues solo uno de ellos logró avanzar a los octavos de final.

Se trata de Gonzalo Bueno, número 215 del ranking ATP, quin se impuso sobre el local Mateus Alves con parciales de 4-6, 6-2 y 6-2. Pese a un irregular inicio, mostró solidez en los siguientes sets para quedarse con el partido.

Lo más destacado del encuentro es que se le vio muy rápido y potente en el intercambio. A esto hay que sumarle buenos servicios desde su saque, para no ceder más puntos.

Como se recuerda, Bueno llega a este torneo, tras quedar eliminado en la segunda ronda de la qualy del Abierto de Australia, tras perder ante el francés Pierre-Hugues Herbert. Antes, había vencido al georgiano Nikoloz Basilashvili.

Por su parte, Varillas perdió en sets corridos ante el italiano Franco Agamenone con parciales de 7-5 y 6-2. El peruano tenía importante ventaja en el inicio del juego, pero cedió su servicio en un punto clave.

Rankeado en el puesto 244 del ATP, ‘Juanpi’ llegaba como uno de los favoritos, tras llegar a las semifinales del Challenger de Buenos Aires, donde cayó ante Andrea Collarini, quien posteriormente perdió el título, precisamente ante el mencionado tenista europeo.

Equipo peruano de Copa Davis. (Foto: Grupo El Comercio)

Este torneo es fundamental para tanto Varillas como Bueno lleguen en las mejores condiciones a la exigente serie del Team Perú ante Alemania, por la primera ronda del qualyfiers de la Copa Davis. Esta vez, los nuestros serán visitantes y enfrentarán los partidos en superficie dura.

El entrenador nacional, Luis Horna, confirmó la lista de convocados que son: Ignacio Buse / Gonzalo Bueno / Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino. En tanto, el rival contará con Jan-Lennard Struff / Yannick Hanfmann / Tim Pütz y Kevin Krawietz.

Mientras que los europeos fueron semifinalistas de la última edición, cuando cayeron ante España, Perú dejó en el camino a Portugal, en una vibrante serie disputada solo hace unos meses en nuestra capital.

TE PUEDE INTERESAR