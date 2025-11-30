El mar de Punta Rocas se convirtió, una vez más, en el fortín inexpugnable del deporte nacional. En una jornada histórica para el surf peruano, la delegación local demostró por qué es considerada una potencia mundial en esta disciplina, arrasando en las finales de los Juegos Bolivarianos 2025. Con una actuación colectiva que rozó la perfección, los tablistas nacionales hicieron respetar la casa y desataron una lluvia de medallas que impulsó al Perú en la clasificación general, confirmando que las olas son, históricamente, garantía de éxito para el país.

El primer grito de victoria en la categoría masculina llegó temprano en la modalidad de bodyboard. Cristopher Bayona fue el encargado de abrir la senda dorada tras imponerse en una final de infarto ante el panameño Edwin Núñez. En una batería sumamente reñida, el peruano obtuvo un puntaje de 14.50, superando por un margen muy estrecho los 14.03 de su rival, demostrando temple para cerrar el heat.

En la rama femenina de esta misma modalidad, Solange Calderón sumó al medallero quedándose con el bronce. La fiesta continuó en el SUP Surf, donde el dominio local fue contundente. José Gómez se colgó la medalla de oro tras una exhibición de técnica y fuerza, superando en la final al chileno Gabriel Salazar.

El juez le otorgó un puntaje total de 16.17, muy superior a los 13.26 del visitante. La alegría fue doble en el podio, ya que el también peruano Tamil Martino se adjudicó la medalla de bronce, demostrando la profundidad del equipo en esta categoría.

Sebastián Gómez firmó una presentación memorable y se coronó campeón en SUP Surf Varones. (Foto: IPD)

En la modalidad de Longboard, una de las especialidades de la casa, María Fernanda Reyes ratificó su condición de favorita. ‘Mafer’ no podía faltar en esta gran jornada y se quedó con la presea dorada en la rama femenina con un puntaje de 11.84, superando con claridad a la colombiana Margarita Conde (8.30). El podio tuvo color rojiblanco gracias a Carolina Thun, quien aseguró la medalla de bronce para el país.

La categoría masculina de Longboard mantuvo la tendencia ganadora. Lucas Garrido Lecca se llevó el oro tras una final táctica donde derrotó al chileno Rafael Cortez. La jerarquía peruana en la tabla larga se completó con la presencia de una leyenda, Piccolo Clemente, quien esta vez se quedó con la medalla de bronce, asegurando que dos de los tres lugares del podio fueran para los anfitriones.

La velocidad y radicalidad del Shortboard femenino trajeron más alegrías. Sol Aguirre fue la mejor de la competencia y se llevó el oro tras derrotar en la final a la ecuatoriana Dominic Barona. Aguirre mostró un nivel superlativo con un puntaje de 12.34, superando ampliamente los 8.77 de su rival. Al igual que en las otras categorías, el bronce también fue peruano, quedando en manos de Arena Rodríguez.

El cierre de la jornada fue el broche de oro perfecto, con una final soñada íntegramente peruana en el Shortboard masculino. La medalla dorada estaba asegurada antes de entrar al agua, pues la definición fue entre Lucca Mesinas y Alonso Correa. Mesinas, campeón Panamericano en 2019 y 2023, impuso su experiencia con un puntaje de 14.43, superando los 12.50 de Correa, quien se quedó con una meritoria medalla de plata.

El balance final es demoledor para los rivales: el equipo peruano de Surf consiguió un total de 7 medallas de oro, 1 de plata y 6 de bronce. Esta cosecha no solo celebra el talento individual de figuras como Mesinas o Reyes, sino que ratifica el excelente trabajo de base y la conexión histórica que el deportista peruano tiene con su mar.

TE PUEDE INTERESAR