Jhonny Vidales llamó la atención en este 2025 gracias a su gran rendimiento con dos equipos que estuvieron lejos de pelear el título: ADT y Melgar. Pese a ese detalle, el delantero se consolidó como uno de los delanteros más efectivos del campeonato local. En total, sumó 19 goles y se convirtió en el peruano con más tantos en la Liga 1, lo que valió su retorno a la Selección Peruana, donde fue titular en el último amistoso del año ante Chile, dejando buenas sensaciones pese a la derrota.

En esa línea, la buena campaña de Vidales ha despertado el interés en las últimas horas de un club del extranjero, precisamente de Colombia: un equipo de la Liga BetPlay estaría siguiendo de cerca su situación. Si bien tiene contrato con Melgar por todo el 2026, una oferta atractiva desde el exterior podría seducir al delantero y también al cuadro arequipeño, que quiere consolidarse como el cuadro más exportador del Perú luego de los grandes de Lima.

Este año, el ‘Dominó’ vendió a Jefferson Cáceres (Sheffield United de Inglaterra) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá, MLS) directamente al extranjero, y el lateral Matías Lazo podría también continuar su carrera fuera del país, precisamente en Toronto FC de la MLS. En ese sentido, la línea del equipo arequipeño es evaluar todas las propuestas en beneficio del club y también del futbolista.

Con 33 años y en un momento de plena madurez de su carrera, esta posibilidad también asoma como una especie de revancha: en 2014, luego de una buena campaña con Alianza Lima y con apenas 22 años, dio el salto al Marítimo de la Primeira Liga de Portugal, pero no pudo anotar y acabó jugando en el equipo B. Tras esa experiencia, retornó en 2015 al Perú para jugar en Sport Huancayo.

Jhonny Vidales fue convocado a la Selección Peruana luego de 13 años. (Foto: FPF)

Además, la liga colombiana ya tiene un embajador y en su misma posición que viene abriendo el mercado para los delanteros peruanos, como es el caso de Luis Ramos, goleador del América de Cali y que pronto será propiedad de los ‘Diablos Rojos’, que comprarán su pase a Cusco FC. En ese sentido, podría competir contra dicho equipo, salvo que la propuesta se trate del mismo cuadro caleño.

Por lo pronto, Vidales está concentrado en Melgar y el martes 9 de diciembre se debe presentar en la sede del ‘Dominó’ para iniciar la pretemporada con Juan Reynoso a la cabeza. El plan del DT es trabajar todo el último mes del año y arrancar con los refuerzos en los primeros días de enero del 2026, también a la espera de saber si Vidales, y el mismo Lazo, seguirán en el plantel. Ambos tienen contrato, pero desde el exterior ya comenzaron los contactos.

Si se trata de una oferta atractiva, competir nuevamente en el extranjero, y en otro momento de su carrera, también será positivo para Vidales pensando en la Selección Peruana y su deseo de mantenerse en el universo de convocados para la competencia del 2026, por ahora en su totalidad de amistosos, y a la espera de conocer el nombre del próximo entrenador de la Bicolor, que podría conocerse a fin de año o principios del siguiente.

Jhonny Vidales vive un renacer en su carrera. Su buena racha goleadora y su presente con Melgar, más la reciente convocatoria a la Selección Peruana, lo ponen en una disyuntiva: seguir destacando en el fútbol peruano o dar el salto al exterior. Si todo marcha por buen camino, el próximo año tendremos un nuevo peruano en el exterior y en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

Vidales y Lazo fueron los convocados de Melgar a la Bicolor (Foto: Omar Cruz/GEC)

TE PUEDE INTERESAR