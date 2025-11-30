La temporada 2025 de la Major League Soccer ha llegado a su clímax y nos regalará una final de película. Por un lado, el equipo galáctico de la Florida, liderado por Lionel Messi, cumplió con los pronósticos y arrasó en su conferencia. Por el otro, la sorpresa llegó desde Canadá, donde el Vancouver Whitecaps ha dado el golpe de autoridad para meterse en la definición por el título. Este duelo no solo enfrentará a dos estilos de juego, sino que pondrá cara a cara al mejor jugador de las últimas décadas contra un talento peruano, Kenji Cabrera, quien busca hacer historia en su primera gran final en el extranjero.

El escenario para esta ‘Finalísima’ ya está definido y tendrá un claro color local. El partido único se disputará el próximo sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium de Miami. Según el reglamento de la competencia, el cuadro canadiense deberá ser visitante en esta definición, puesto que los dirigidos por Javier Mascherano lograron un mejor puntaje acumulado durante la fase regular, ganándose el derecho a definir el campeonato ante su gente.

Para llegar a esta instancia, el Vancouver Whitecaps tuvo que realizar una hazaña en condición de visita. En el Snapdragon Stadium, el equipo de Kenji Cabrera, que había terminado segundo en el Oeste, se tumbó al líder de la conferencia, San Diego FC. Fue una victoria contundente por 3-1 que consagró a los canadienses como los reyes de su zona y les otorgó el boleto a la gran final de la MLS.

Vancouver Whitecaps se consagró ganador de la Conferencia Oeste. (Foto: @WhitecapsFC)

El trámite de esa final de conferencia fue un monólogo de los Whitecaps. Apenas a los 8 minutos, se adelantaron con un gol de Brian White tras pase del paraguayo Andrés Cubas. Tres minutos después, un autogol de Pablo Sisniega puso el 0-2, y en los descuentos del primer tiempo, una asistencia de Ali Ahmed permitió el doblete de White para el 0-3. El descuento de Hirving ‘Chucky’ Lozano para los californianos solo sirvió para la estadística.

En medio de este triunfo colectivo, la presencia peruana se hizo sentir. Kenji Cabrera ingresó al campo para disputar los últimos 25 minutos del encuentro. El atacante nacional volvió a ser considerado como una pieza de recambio importante por su entrenador, aportando frescura y dinámica en el tramo final para sostener el resultado y asegurar la clasificación histórica de su escuadra.

Por la otra llave, Inter Miami no tuvo piedad y demostró por qué es el gran candidato. El elenco rosado hizo respetar la casa y goleó por un categórico 5-1 al New York City FC para ganar la Conferencia Este. Fue una exhibición de poderío ofensivo que sirvió como un mensaje directo para su rival del próximo sábado: en el Chase Stadium, las ‘Garzas’ son letales.

El Inter de Miami se proclamó ganador de la Conferencia Este. (Foto: @InterMiamiCF)

La figura de la noche para Miami fue Allende, quien tuvo una actuación consagratoria al marcar un ‘hat-trick’ (14’, 23’ y 89’). El dominio fue tal que el descuento de Haak antes del descanso apenas inquietó a los locales. En el complemento, Silvetti y Segovia se sumaron a la fiesta de goles, sellando el pasaporte a la final y la oportunidad de sumar una nueva estrella.

El duelo del próximo sábado tendrá condimentos especiales. Kenji Cabrera no estará solo en su misión de frenar a Messi; contará en su equipo con la experiencia de la leyenda alemana Thomas Müller, quien también integra las filas de Vancouver. Será un choque de generaciones y jerarquías.

Todo se resume a 90 minutos (o más) en Miami. Kenji Cabrera tiene ante sí la oportunidad de oro de coronar su paso por la MLS levantando el trofeo más importante de Estados Unidos, pero para lograrlo, deberá superar al obstáculo más difícil del fútbol mundial: el Inter Miami de Lionel Messi.

TE PUEDE INTERESAR