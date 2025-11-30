La temporada 2025 de Universitario de Deportes ha sido, sin lugar a dudas, histórica. El equipo no solo consiguió el anhelado tricampeonato nacional dominando la Liga 1 de principio a fin, sino que también mostró una cara competitiva a nivel internacional en la Copa Libertadores. Este rendimiento colectivo ha puesto a sus principales figuras en la vitrina del continente, despertando el interés y los elogios de diversos protagonistas del fútbol sudamericano. Curiosamente, uno de los reconocimientos más importantes llegó desde Argentina, de parte de un viejo conocido que hoy saborea la gloria continental.

Se trata de Carlos Compagnucci, el estratega argentino, quien tuvo un paso breve y complicado por el banquillo ‘crema’ en el pasado, hoy vive una realidad muy distinta como parte del comando técnico de Lanús, equipo que se acaba de coronar campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer a Atlético Mineiro.

Desde su posición de ganador, el técnico no olvidó su paso por Perú y se deshizo en elogios hacia dos pilares de la ‘U’, uno de ellos que si llegó a conocer durante la temporada del 2023, en los inicios de año ante de que sea retirado de su cargo por no conseguir los resultados esperados.

Carlos Compagnucci solo dirió cuatro partidos oficiales a Universitario en 2023. (Foto: Universitario)

El equipo dirigido después por Jorge Fossati funcionó como un reloj suizo en todas sus líneas, y dentro de ese funcionamiento colectivo, el arma principal y más letal fue Álex Valera. El delantero consolidó su mejor año y ese rendimiento fue validado por Compagnucci, quien reconoció públicamente lo placentero que es ver jugar al ariete nacional.

En una entrevista para el programa PBO Campeonísimo, el ahora asistente técnico del campeón sudamericano fue consultado sobre qué jugadores del fútbol peruano se llevaría para reforzar a Lanús. Su respuesta fue inmediata y apuntó directamente a la columna vertebral del tricampeón, resaltando características que, según él, encajarían perfectamente en el fútbol argentino de alta competencia.

“Siempre fui un enamorado de (Álex) Valera, lo disfruté poco cuando llegué porque se fue enseguida y después cuando vino estuve pocos partidos”, confesó el argentino con un tono de nostalgia. Cabe resaltar que en ese momento, ‘Valegol’ vivió su primera experiencia internacional en Arabia Saudita.

El técnico profundizó en su análisis sobre el ‘9’ de la selección. “Es un jugador que siempre me gustó. Me pareció que puede aprender un montón de cosas y puede servir, ya que tiene un gran portento físico, me gusta mucho”, aseguró con contundencia.

Alex Valera. (Foto: Universitario)

Pero los elogios no se detuvieron en la delantera. Compagnucci también tuvo palabras mayores para el motor del mediocampo ‘merengue’. “Rodrigo Ureña, ni hablar, me parece de esos volantes que son completos”, añadió, destacando la jerarquía del chileno, quien fue vital para el equilibrio de Universitario durante toda la campaña del tricampeonato.

Cabe recordar que el paso de Compagnucci por la ‘U’ fue fugaz. Dirigió apenas cuatro partidos en el Torneo Apertura 2023. Tras un debut prometedor goleando a Cantolao, el equipo cayó en un bache de resultados ante Unión Comercio, Carlos A. Mannucci y finalmente ante Alianza Lima en el clásico jugado en el Monumental, lo que precipitó su salida.

