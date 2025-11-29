El 2025 irradió una sonrisa para Joao Grimaldo a nivel futbolístico porque, luego de pasar complicaciones en su transferencia a Partizán de Serbia -club dueño de su pase- el extremo peruano encontró la oportunidad de una cesión a Riga FC de Letonia y logró convertirse en figura del equipo. Como era de esperar, este equipo abrió la posibilidad de comprarlo de manera definitiva y solo faltan detalles para saber si se concreta esta acción.

De acuerdo a las palabras del vicepresidente de Partizán, Riga FC no es ajeno a un interés por quedarse con Grimaldo. Desde el club, parecen no tenerlo entre sus planes, a pesar de contar con contrato hasta el año 2028; sin embargo, también buscarán un beneficio económico.

“Están pasando cosas positivas con Grimaldo. Jugó bien en Riga y recuperó su estatus como seleccionado peruano. Veo que los letones están satisfechos. Ahora la pregunta es cuánto pueden pagar (el contrato especifica que el Partizan recibirá 1.500.000 euros )”, contó.

Por lo pronto, también se pudo saber las intenciones del representante de la institución de Belgrado (Serbia) para la venta del jugador: “Ya enviaron una oferta, inferior al acuerdo, pero la rechazamos el otro día. Veremos si la suben. Creo que conseguiremos algo de dinero con su venta”.

Joao Grimaldo. (Foto: Riga FC)

A sus 22 años, Grimaldo podría tener novedades en cuanto a su futuro. En los últimos días, se le pudo ver visitando a Sporting Cristal en las instalaciones de La Florida, aquí se reencontró con sus excompañeros, teniendo en cuenta que se marchó de la institución a mediados del año 2024.

Ya instalando en Europa, Joao quiere seguir brillando por su buen rendimiento, aunque todavía no tiene el destino fijo. Sin dudas, Riga FC podría ser una gran opción para seguir desarrollándose en el año 2026. Además, fue elegido en el equipo ideal de la temporada 2025.

Los números de Joao Grimaldo son positivos porque a lo largo del 2025 tuvo la oportunidad de marcar 5 goles y brindar 10 asistencias, todo esto sucedió en 36 partidos oficiales que disputó. Para el DT de Riga FC, el peruano se convirtió en una de las caras principales de su equipo.

Cabe resaltar que Joao Grimaldo también es uno de los habituales convocados en la Selección Peruana. Si bien se perdió algunas fechas de Eliminatorias, en el mes de octubre fue parte del amistoso ante Chile, siendo nominado como una de las nuevas cara en el recambio generacional, pensando en el proceso para el Mundial 2030.

