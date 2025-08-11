El Team Perú, que representa al país a través del Comité Olímpico Peruano, sigue sumando medallas en el tablero general de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se realiza en Paraguay desde el 9 hasta el 23 de agosto.

Este lunes la tiradora de Fosa, Valentina Porcella se quedó con la medalla de plata luego de acertar 43, ubicándose detrás de la estadounidense Ava Downs que tiró 45.

Asimismo, el nadador Diego Balbi logró el bronce tras ubicarse en la tercera posición en 100 mts mariposa con un tiempo de 53.08.

Asimismo, en bádminton, Adriano Viale superó dos rondas en individual masculino para jugar semifinales este martes y buscar la final para el oro.

En tenis de campo, los deportistas, Francesca Maguiña, Gabriela Pimentel, Yleymi Muelle, Nicolás Baena, ganaron sus series en individual femenino y masculino respectivamente y avanzaron a siguiente ronda.

Punto aparte fueron los partidazos de los hermanos Amaro y Luciana Castillo, que dieron todo por el país pero no cayendo en octavos y cuartos de final respectivamente.

En judo Benjamín Galarreta casi nos da una medalla pero sobre el final cayó por el tercer puesto. Favio Salas y Micaela Arenas llegaron la final por medalla en tiro precisión, pero no alcanzaron los primeros lugares. En Esgrima Mariana Soriano en Florete llegó a estar entre las 8 y Fabrizio García terminó entre los 16 en sable. Yasmin Silva en natación se quedó en las clasificatorias.

Medallas de Plata para Perú en los Juegos Panamericanos Junior 2025 | Foto: Team Perú

Medallas - Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

11 de agosto 2025

Plata

Valentina Porcella, tiro deportivo, escopeta Fosa

10 de agosto 2025

Bronce

Driulys Rivas - judo, categoría 52 kg.

Lukas Eichhorn - Esgrima, sable individual masculino

Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa

11 de agosto 2025

Bronce

Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.

