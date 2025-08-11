El Team Perú, que representa al país a través del Comité Olímpico Peruano, sigue sumando medallas en el tablero general de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se realiza en Paraguay desde el 9 hasta el 23 de agosto.
Este lunes la tiradora de Fosa, Valentina Porcella se quedó con la medalla de plata luego de acertar 43, ubicándose detrás de la estadounidense Ava Downs que tiró 45.
Asimismo, el nadador Diego Balbi logró el bronce tras ubicarse en la tercera posición en 100 mts mariposa con un tiempo de 53.08.
Asimismo, en bádminton, Adriano Viale superó dos rondas en individual masculino para jugar semifinales este martes y buscar la final para el oro.
En tenis de campo, los deportistas, Francesca Maguiña, Gabriela Pimentel, Yleymi Muelle, Nicolás Baena, ganaron sus series en individual femenino y masculino respectivamente y avanzaron a siguiente ronda.
Punto aparte fueron los partidazos de los hermanos Amaro y Luciana Castillo, que dieron todo por el país pero no cayendo en octavos y cuartos de final respectivamente.
En judo Benjamín Galarreta casi nos da una medalla pero sobre el final cayó por el tercer puesto. Favio Salas y Micaela Arenas llegaron la final por medalla en tiro precisión, pero no alcanzaron los primeros lugares. En Esgrima Mariana Soriano en Florete llegó a estar entre las 8 y Fabrizio García terminó entre los 16 en sable. Yasmin Silva en natación se quedó en las clasificatorias.
Medallas - Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
11 de agosto 2025
Plata
Valentina Porcella, tiro deportivo, escopeta Fosa
10 de agosto 2025
Bronce
Driulys Rivas - judo, categoría 52 kg.
Lukas Eichhorn - Esgrima, sable individual masculino
Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa
11 de agosto 2025
Bronce
Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.
TE PUEDE INTERESAR
- Juan Reynoso pone los puntos claros tras su regreso a Melgar: “Las cosas cambiarán”
- Zambrano dejó mensaje a Universitario por el Clásico: “Es una tontería lo que reclaman”
- ¡La final de Copa Libertadores en el Monumental! Estadio de Universitario recibirá partido por el título
- Universitario, orgulloso de la final de la Libertadores en el Monumental: “El más campeón en los ojos del mundo”
- Fichajes del Fútbol Peruano: transferencias, ventas, préstamos y pases libres desde 2005 hasta la actualidad