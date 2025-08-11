El fútbol sudamericano volverá a poner sus ojos en el Estadio Monumental, un recinto que ha sabido ganarse un lugar en el continente cuando albergó aquella coronación de Flamengo como campeón de América en el 2019. Universitario de Deportes no dudó en compartir su alegría y orgullo por la designación de su casa como sede de la final única de la Copa Libertadores 2025. No es la primera vez que el coloso de Ate recibe un evento de semejante magnitud, y eso lo convierte en un lugar cargado de historia y emociones. El anuncio, realizado por la CONMEBOL, fue acompañado de una visita especial a Lima y un mensaje que la ‘U’ no dudó en convertir en parte de su propia historia de grandeza.

El club merengue utilizó sus redes sociales para publicar una pieza gráfica y un texto que resumió en pocas palabras lo que significa este momento para la institución: “El más campeón, una vez más, en los ojos del mundo”. El mensaje, acompañado de la frase “Una final monumental”, sirvió para recalcar que este escenario no solo es el más grande del país, sino también uno de los más importantes de toda Sudamérica.

Post de Universitario tras ser elegido como sede de la final de la Libertadores 2025 | Foto: Universitario

La designación fue confirmada tras la visita del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quien recorrió las instalaciones del estadio y cerró el acuerdo con las autoridades del club. La entidad sudamericana remarcó la capacidad y modernidad del Monumental, aspectos que lo hacen idóneo para recibir un evento de talla internacional que convoca a miles de hinchas y a una audiencia global.

Este será el segundo capítulo en el que el recinto crema albergará la definición de la Libertadores. La primera vez ocurrió en 2019, en la que River Plate y Flamengo disputaron un partido que quedó grabado en la memoria de los fanáticos, no solo por lo futbolístico, sino también por la previa llena de música y espectáculo.

Estadio Monumental recibe final de Copa Libertadores. (Video: Alejandro Domínguez / X)

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR