Melgar no está atravesando por su mejor momento y, por más que mantiene su participación constante en torneos internacionales, está lejos de ser aquel equipo que supo llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana en el 2022 o ser protagonista en la pelea por el título de la Liga 1. Así pues, tras la reciente salida de Walter Ribonetto, la directiva rojinegra sorprendió a todos y puso todas sus fichas a un hombre de la casa, anunciando el regreso de Juan Reynoso.

El ‘Cabezón’ estuvo el último domingo en el Estadio Alberto Gallardo y presenció la derrota del ‘Dominó’ a manos de Sporting Cristal (1-0), sacando sus primeras antes de asumir de manera oficial luego de ser presentado en sociedad en Arequipa. El análisis no fue muy profundo, pero lo poco que vio le permitió entender de primera mano las falencias del equipo.

Aunque a su salida del Gallardo solo saludó a la prensa y no dio declaraciones, al llegar a Arequipa durante la noche sí tuvo algunas palabras con los medios de comunicación locales, dejando sus primeras impresiones como técnico de Melgar. Sin dar mayores explicaciones, aseguró que todo esto cambiará cuando él tome el timón.

“La verdad, vimos un esfuerzo muy grande de los chicos. Creo que hemos dado un pasito adelante. Pero bueno, una vez que empecemos a trabajar, seguramente las cosas cambiarán”, manifestó Reynoso, quien estuvo más de un año fuera de los banquillos tras su último paso infructuoso por la Selección Peruana.

Juan Reynoso estuvo sin dirigir desde su salida de la Selección Peruana a comienzos del 2024. (Foto: Getty Images)

El ‘Ajedrecista’ estará muy bien acompañado en este regreso al ‘Rojinegro’ después de ocho años. Su comando técnico estará conformado por Hugo Mora y Pablo Zegarra como asistentes; Martín Correa y Mario Mendaña serán los preparadores físicos; y Rosalio Díaz el analista de video. Además, este equipo se complementará con el aporte institucional de Victor Balta (AT), Carlos San Martín (preparador de arqueros) y Gonzalo Cano (PF).

Si bien Juan Reynoso asumirá el mando de un plantel que no armó, ya metió mano en algunas decisiones. Por ejemplo, aprobó la contratación de Jhamir D’Arrigo como refuerzo en este mercado de pases de mitad de temporada; el extremo zurdo dejó Alianza Lima luego de que el ‘Dominó’ pagase los 150 mil dólares de su cláusula de rescisión, firmando un vínculo hasta finales del 2028.

Melgar marcha décimo segundo en el Torneo Clausura con tan solo cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas. En cuanto a la tabla de posiciones acumulada, el elenco arequipeño se ubica en la séptima casilla con 36 puntos, a nueve unidades de meterse entre los cuatro primeros y pugnar por un lugar en los play-offs. La tarea de Reynoso no será sencilla, pero al pie del Misti todo puede suceder. Su reestreno será el próximo domingo frente a Ayacucho FC.

Melgar solo ha ganado un partido en lo que va del Torneo Clausura 2025. (Foto: Melgar)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de perder por 1-0 a manos de Sporting Cristal, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Ayacucho FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 17 de agosto desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR