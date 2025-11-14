En medio del cambio de mando en la presidencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Depor tuvo acceso a una carta remitida por Panam Sports hacia Federico Tong, hasta ayer presidente del Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, en donde se precisa la corrección y el cumplimiento de algunos puntos claves para que la organización del evento deportivo avance positivamente. Ahora que Sergio Ludeña asumió la presidencia del IPD en lugar de Tong, queda saber qué medidas se tomarán al respecto en el corto y mediano plazo.

La carta está firmada por Jimena Saldaña, secretaria general y CEO de Panam Sports, en donde se señalan algunos incumplimientos en el Código de Ética de la entidad. El primero de estos inconvenientes está ligado al Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos 2027, ya que hasta la fecha este se mantiene adscrito al IPD, cuando lo solicitado es que sea una entidad legal independiente.

“Con respecto a este requisito, el Contrato para la Organización de los XX Juegos Panamericanos en el 2027, en su sección II, artículo 7, establece que: ‘El Gobierno Nacional, la Municipalidad de Lima y el CON deberán, a más tardar noventa días (90) días después de la ejecución de este contrato, formar el CO, a satisfacción de Panam Sports (...)’“, se lee en primera instancia.

Por consiguiente, Panam Sports precisa: “El CO deberá ser establecido como una entidad legal bajo las leyes del país sede, de manera que proporcione el mayor beneficio y eficiencia respecto a sus operaciones y sus derechos y obligaciones bajo este contrato, incluyendo una estructura fiscal que permita favorablemente al CO tratar temas de impuestos a nivel nacional e internacional”.

Otro punto a corregir por el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2027, gira entorno a la selección del proveedor de servicios de tecnología para el evento deportivo. La sección IX, artículo 58, del mencionado contrato, establece que Panam Sports se reserva todos los derechos comerciales en relación con la contratación del área de tecnología.

En esa misma línea, el CO está de acuerdo en contratar a la empresa de tecnología que determine Panam Sports como el proveedor exclusivo de tecnología del CO y de los Juegos, con respecto a los siguientes sistemas y servicios relacionados: Sistemas de Gestión de los Juegos, Sistemas de Difusión de Información, Sistemas de Cronometraje, Puntuación y Resultados, Gráficos en vivo para TV, Sistemas de Información para Comentaristas.

La empresa referida en el contrato es Bornan Sports Technology SL, por lo que para cumplir con esta obligación y avanzar en la planificación de los Juegos, la entidad internacional solicita que Lima 2027 firme un acuerdo con esta empresa lo antes posible.

Finalmente, Panam Sports mostró su preocupación por el nombramiento de la Sra. María Martínez como directora de Operaciones de Lima 2027, ya que a su vez es la secretaria General del Comité Olímpico Peruano, lo que la coloca en un conflicto de intereses. Esto, por supuesto, va en contra del Código de Ética de Panam Sports. En tal sentido, fue solicitada la confirmación de que la mencionada personas solo ocupa uno de los dos cargos previamente mencionados.

