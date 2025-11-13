Desde la ciudad de San Petersburgo, Perú empató 1-1 ante Rusia en amistoso internacional. Alex Valera fue el autor del único gol de la Bicolor y recibió la felicitación de un experimentado como Paolo Guerrero. El delantero de Alianza Lima se pronunció sobre la anotación del futbolista de Universitario de Deportes y también dejó un mensaje para el próximo choque ante Chile. Para el ‘Depredador’ el cotejo ante ‘La Roja’ significará una revancha por la derrota del mes de octubre, en el marco también de un amistoso internacional.

“Muy bien. Creo que es el delantero, siempre tiene que estar viendo el arco. Creo que fue una oportunidad para él, para mantenerse haciendo goles por la selección. Así que, nada, apoyar, como lo digo siempre. Apoyar a la selección, apoyar este proceso. Y que los chicos se vayan desenvolviendo de la mejor manera. Ojalá que se pueda hacer un gran partido contra Chile y ganarle, ¿no? Porque es la revancha”, contó a los medios de comunicación.

Paolo Guerrero fue una de las ausencias en la convocatoria de Manuel Barreto (DT interino) en el mes de octubre y de noviembre. El impulso de una recambio general, motivó al estratega a considerar nuevos nombres para la ofensiva de la Bicolor. El ‘Depredador’ admitió extrañar jugar por su país.

“Se extraña, de hecho se extraña, ¿no? Ahora es hacer, empujar el carro como buen peruano. Apoyar a que este proceso nuevo sea exitoso. Que estemos en el próximo, no en este, sino en el próximo Mundial presente. Sí, me siento bien, pero no, yo creo que ya está la fase cumplida", declaró.

Además, enfatizó la necesidad de solidificar este nuevo proceso para mayor competitividad: “Yo ahora me mantengo al margen. Quisiera, como te digo, que los chicos hagan un buen trabajo ahora. Que vayan puliéndose para la que viene Copa América, Eliminatorias y lo que se viene”.

En esa misma línea, Paolo Guerrero evitó hablar sobre la posibilidad del retiro. El delantero de Alianza Lima tiene 41 años, pero todo indica que tendrá una temporada más en tienda blanquiazul, aunque esperará el final de temporada para tomar una mejor decisión sobre su futuro.

“¿Por qué uno no sabe lo que puede pasar más adelante? Como ya lo dije, mi objetivo siempre va a ser campeonar, siempre salir campeón.(1:38)Seguir la tradición de Alianza Lima, que es siempre salir campeón. Así que, nada, yo ahora prepararme bien para terminar bien el año. Y después, el próximo año, vendrá un año renovado, un año mejor y con muchos objetivos por delante”, aseguró.

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de empatar por 1-1 con Rusia, Perú volverá a tener actividad la próxima semana cuando enfrente a su similar de Chile, en el partido correspondiente a una nueva edición del Clásico del Pacífico por la fecha FIFA de noviembre. Dicho duelo se disputará el miércoles 18 desde las 12:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Fisht (Sochi).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4), mientras que en territorio chileno se verá por Chilevisión (CHV) y ESPN (Disney Plus Premium). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR