En medio del cierre de la Liga 1 2025, donde solo resta conocer los clasificados a torneos internacionales, descensos y los que disputarán los play-offs para la pelea por ser Perú 2, Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, ya viene trabajando en la conformación de su plantel para la próxima temporada. El 2026 será un año muy exigente, con un techo por superar en la Copa Libertadores y la obsesión por el tetracampeonato.

A propósito de las decisiones que tomará el área deportiva respecto a la plantilla para la campaña que se avecina, hay una duda pendiente que viene rondando en las conversaciones de los hinchas cremas: ¿qué pasará con Rodrigo Ureña? Si bien el volante tiene contrato hasta diciembre del 2026, en una reciente entrevista dejó en claro que todo puede pasar y no le cerró las puertas a nada, incluso a una salida como casi sucede cuando fue tentado por Belgrano.

En ese sentido, según la información de Hablemos de MAX, en Universitario quieren seguir contando con los servicios del chileno, por lo que dentro de poco se reunirán con él para ofrecerle una mejora en su vínculo contractual. Esto se dará al cierre del Torneo Clausura, luego del compromiso frente a Los Chankas en Andahuaylas.

Universitario quiere mejorarle el contrato a Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)

La presencia de Rodrigo Ureña en el mediocampo es clave para Jorge Fossati, por lo que tenerlo en el plantel seguirá siendo un plus más allá de lo bien que ha respondido Jesús Castillo cada vez que fue requerido. En líneas generales, será una reñida competencia por la titularidad y en un contexto en donde la ‘U’ necesitará de ambos para dar pelea en dos frentes.

Revisando sus números a lo largo de este 2025, Ureña ha disputado un total 29 partidos entre Liga 1 (23) y Copa Libertadores (6), registrando seis asistencias en 2179 minutos jugados. En el balance general desde su llegada al club en el 2023, el futbolista de 32 años acumula 98 encuentros oficiales y un tricampeonato. Claramente ya se metió en la historia de la institución merengue.

Veremos cuáles serán los nuevos términos y condiciones del contrato de Ureña desde el 2026. Ya lo dejó claro en una entrevista con el programa Juego Cruzado: “Soy un tipo al que le gusta ganar, mi obsesión, me transformé un obsesivo en ganar, enfocado en poder seguir haciendo historia, ya sea en Universitario o si me tocara en otro lugar”.

Rodrigo Ureña registra tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el sábado 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

