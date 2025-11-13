En una nueva fecha FIFA, Perú cumplió su primer amistoso el pasado 12 de noviembre ante Rusia. Con un empate (1-1), los dirigidos por Manuel Barreto -DT interino- mantienen el impulso del recambio generacional, integrando a jugadores jóvenes en la convocatoria. Eso sí, el gol de la Bicolor llegó por intermedio de un ya conocido Alex Valera, quien ingresó en el segundo tiempo. Desde la selección rival, analizaron el rendimiento del equipo de todos y Aleksandr Golovin, autor de la anotación, fue uno de los que dio su opinión.

“El terreno está muy malo, lo cual es inusual. Los rivales no eran débiles, tampoco los más fuertes. Físicamente, los peruanos son sin duda más fuertes que nosotros y que muchos equipos, así que fue difícil en los mano a mano”, argumentó en diálogo con la prensa de su país.

El futbolista de AS Mónaco fue el autor del gol, situación que se produjo por un error en salida de Pedro Gallese quien -tras dejar un pase largo en su propia área- permitió que Aleksei Miranchuk esté atento y asista a Golovin para que -con un fuerte disparo- abra la cuenta en San Petersburgo.

Si bien el gol llegó desde sus pies, Aleksandr lamentó la falta de efectividad: “Habría sido más fácil si hubiéramos marcado dos o tres goles, sobre todo porque tuvimos nuestras oportunidades. No faltó definición. Aunque creamos ocasiones de peligro tanto en la primera como en la segunda parte, no pudimos marcar”.

En esa misma línea, Golovin destacó que la falta de efectividad de su país, permitió que Perú crezca en el campo de juego. Producto de ello, llegó el gol de Alex Valera con un remate de larga distancia: “Como es lógico, en los últimos minutos del partido Perú empezó a creer que aún podía empatar”.

Desde el país ruso, también hubo un ex jugador que dejó su opinión del empate; sin embargo, la reacción fue distinta porque ‘estalló’ contra sus compatriotas por los constantes errores cometidos. Vladimir Ponomarev, ex defensa de CSKA Moscú, dejó clara su postura.

“Fue un desastre. No deberíamos jugar así en competiciones internacionales. No hubo intensidad. Nada de nada. Solo marcamos porque nos tocó jugar contra un bajo rival. No tenemos motivos para poner excusas. Hoy no había nadie a quien mirar. Todos alabamos a Batrakov y Golovin, pero hoy solo se paseaban por el campo. ¿Quién va a hacer el trabajo duro? Y todos aquí mirando con entusiasmo, admirando el pase de tacón de Miranchuk. ¡Por Dios!”, exclamó.

Incluso tuvo palabras para el arquero Safonov, a quien responsabilizó por el gol de Valera. “¿El gol fallado? Fue un remate de mariposa de Safonov. Por eso no juega en el PSG. ¿Quién necesita a un jugador tan pasajero?”, argumentó con una notoria molesta por el desempeño.

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de empatar por 1-1 con Rusia, Perú volverá a tener actividad la próxima semana cuando enfrente a su similar de Chile, en el partido correspondiente a una nueva edición del Clásico del Pacífico por la fecha FIFA de noviembre. Dicho duelo se disputará el miércoles 18 desde las 12:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Fisht (Sochi).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4), mientras que en territorio chileno se verá por Chilevisión (CHV) y ESPN (Disney Plus Premium). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

