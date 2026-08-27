El administrador provisional de Universitario de Deportes decidió romper el silencio institucional para presentar un detallado balance general de su primer año asumiendo las riendas del club. Durante una esperada conferencia de prensa realizada recientemente en las instalaciones del Estadio Monumental, Franco Velazco destacó el millonario incremento de los ingresos económicos obtenidos en esta temporada y el importante abono económico realizado para ir reduciendo progresivamente la deuda concursal, buscando desmentir tajantemente las diversas versiones que intentan desestabilizar el actual proyecto ‘merengue’.

Esta importante rendición de cuentas se desarrolló en medio de un complejo escenario judicial que atraviesa la institución de Ate. En los últimos días, un juzgado admitió una polémica medida cautelar impulsada por la empresa constructora Gremco, la cual buscaría poner en serio riesgo la continuidad de la actual gestión administrativa al frente de los destinos del vigente campeón del fútbol peruano.

Frente a este adverso clima extradeportivo, el alto directivo estudiantil resaltó nítidamente la enorme mejora en las finanzas en comparación con la temporada anterior, etapa en la que Jean Ferrari dirigía. Las arcas del conjunto crema aumentaron en más de 13 millones de soles, fuertemente impulsadas por la histórica recaudación de taquilla y la apertura de nuevas oportunidades comerciales.

Uno de los activos importantes de Universitario, es la taquilla de los partidos. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Sobre este fundamental crecimiento institucional, la máxima autoridad fue sumamente contundente al mostrar los números en verde. “En este periodo hemos obtenido ingresos que superan los 140 millones de soles, frente a los 127 millones correspondientes al periodo diciembre 2024″, explicó el administrador mostrando los balances financieros ante los medios de comunicación asistentes.

El dirigente aprovechó el masivo alcance de la transmisión para lanzar un fuerte y claro mensaje hacia la empresa constructora y todos sus detractores. “Mientras algunos difunden que quieren vender Campo Mar, nosotros demostramos que el club es viable y rentable”, aseveró firmemente.

En contraparte a los enormes ingresos generados, el administrador procedió a detallar minuciosamente los importantes pagos que Universitario ha venido realizando ininterrumpidamente para amortizar su deuda concursal. En este aspecto, el club logró desembolsar más de 24 millones de soles, superando con los 14 millones de 2022 y los montos de años posteriores.

Sí existirá pago a Gremco

Más allá de lo que surgió a mitad de semana, que fue la publicación de una medida cautelar que levanta provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal del cuadro crema en Indecopi, en la empresa constructora también salieron a contar que la ‘U’ se estaría negando a pagarle lo que le deben.

José Gamarra, representante de Gremco, sostuvo el último martes que la institución que representa no está en el plan de viabilidad. Esto fue objeto de respuesta de parte de Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, en conferencia de prensa junto a su equipo de trabajo.

“Se dice que Gremco no está en el plan de viabilidad. Eso es falso. Si no lo tuviésemos en el plan, estaríamos incumpliendo la ley. El artículo 4 de la Ley 32113 dice que tenemos que consigar a todos los acreedores, entre ellos los comerciales y hemos sido correctos de consignarlos en el plan”, comenzó diciendo.

Posterior a ello, también comentó que le están dando prioridad a los adultos mayores de 60 años, correspondientes a las acreencias laborales, lo cual deja a la empresa aún en un lugar más adelante. “Va a cobrar, pero no tiene la prioridad como un acreedor laboral. Va a empezar a cobrar a partir del año 11 de la aprobación del plan de viabilidad. Es decir, desde el 2035 en adelante”, aseveró.

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