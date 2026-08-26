El esperado encuentro entre Sport Boys y Sporting Cristal finalmente se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao este domingo por el Torneo Clausura. Tras intensas negociaciones y una enorme presión mediática, el Gobierno Regional del Callao decidió postergar un masivo evento musical para brindar todas las facilidades logísticas necesarias al cuadro rosado. Esta fundamental decisión política permitirá que el equipo dirigido por el comando técnico local pueda ejercer su ansiada localía frente a su incondicional hinchada en un partido clave del campeonato.

La confirmación de este esperado escenario deportivo se produjo luego de varias semanas de absoluta incertidumbre administrativa. Las autoridades regionales optaron por reprogramar el popular Festival Chimpunazo a la Chalaca para el próximo 5 de setiembre, liberando así las instalaciones deportivas a tiempo para albergar este trascendental encuentro del domingo 30 de agosto.

Frente a esta positiva resolución institucional, la directiva del conjunto chalaco expresó su total satisfacción. El administrador de la escuadra porteña, Martín Noriega, fue el encargado de transmitir el sentir de toda la institución al concretarse este vital acuerdo estratégico con el gobierno local.

Sport Boys llega encendido tras aplastar 5-1 a Cienciano. (Foto: Itea)

“Recibo con mucha alegría esta noticia. Sé de los esfuerzos que ha hecho el GORE para que Sport Boys pueda recibir a Sporting Cristal este domingo”, sostuvo el alto directivo, reconociendo abiertamente la enorme disposición política mostrada durante las últimas horas.

Asimismo, el dirigente aprovechó la oportunidad para hacer un llamado masivo a todos los fanáticos que los acompañan fecha a fecha. “Esperemos que todos los hinchas de Boys puedan acompañarnos y darles una alegría en el Miguel Grau”, agregó emocionado.

Cabe resaltar que una de las principales exigencias impuestas para lograr la habilitación del recinto estaba estrictamente ligada al tema de la seguridad en las tribunas. Por recomendación directa de la Policía Nacional del Perú, el compromiso deportivo se desarrollará de manera exclusiva con hinchada local para evitar cualquier conflicto.

Sport Boys vs. Sporting Cristal: fecha y horarios

Este domingo 30 de agosto desde la 3:30 p.m. (hora peruana), Sport Boys vs. Sporting Cristal se verán las caras por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callo. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el partido comenzará a las 5:30 p.m., mientras que en España será a las 10:30 p.m.

Sport Boys vs. Sporting Cristal: canales de TV

El partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo podrá seguirse desde L1 Max en todo el territorio peruano, teniendo una suscripción a las señales de paga de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y entre otros. Además de su versión en streaming que lleva también el mismo nombre. En otros países lo podrás ver por Fanatiz.

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