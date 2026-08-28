En el mundo del fútbol, las decisiones de carrera a temprana edad suelen marcar el destino de las jóvenes promesas. La reciente salida de Felipe Chávez del Bayern Múnich para sumarse a las filas del FC Magdeburgo de la 2. Bundesliga de Alemania ha generado un intenso debate sobre las oportunidades de desarrollo y mantenerse en Europa frente a la necesidad imperiosa de sumar minutos para el joven futbolista de la Selección Peruana.

Desde la Videna, la postura del comando técnico de la Bicolor no se ha hecho esperar. Mano Menezes, entrenador del equipo de todos, abordó públicamente sobre el fichaje del volante de raíces peruanas, dejando en claro cuál es su visión respecto al seguimiento de los futbolistas nacionales que militan en el exterior, independientemente de la categoría en la que compitan.

El brasileño fue enfático al señalar que el cambio de división no altera su seguimiento. “No me gusta mucho hablar de un solo jugador, porque tengo que hablar de todos. Es un buen jugador, está luchando. Lo más importante es que estamos identificando características individuales de los jugadores, no importa si juegan en primera o en segunda”, precisó el DT en conferencia de prensa.

Estas palabras reflejan una mirada optimista ante la situación del mediocampista de 19 años. Aunque alejarse del Bayern Múnich implica dejar el día a día con un plantel repleto de figuras mundiales, la prioridad para el cuerpo técnico de la Bicolor es evaluar el rendimiento individual y la continuidad competitiva por encima de quedarse en un club donde no iba a tener minutos.

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburg: el nuevo reto del peruano cedido por Bayern Múnich. Foto: Instagram

Por su parte, el movimiento de Felipe Chávez responde a la búsqueda de protagonismo en un torneo que también es muy físico y competitivo como la segunda división alemana. El FC Magdeburgo cerró su incorporación mediante un préstamo desde el conjunto bávaro, que incluyó una opción de compra tras haber asegurado previamente la renovación de su vínculo contractual hasta 2028.

Nacido en Augsburgo en 2007, de padre peruano y madre alemana, Chávez se formó en las divisiones menores del FC Augsburgo antes de integrarse al Bayern Múnich a los 12 años. Tras representar a Alemania en categorías juveniles sub-15, decidió representar a la Selección Peruana, integrando los seleccionados sub-17 y sub-20 antes de dar el salto al equipo absoluto.

Su cotización en el mercado internacional alcanza los 4 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, lo que evidencia la alta valoración debido a sus condiciones técnicas como volante central u ofensivo. Con participaciones previas en los planteles filiales del Bayern y tras una buena pretemporada con el cuadro bávaro, el talentoso mediocampista busca afianzarse definitivamente en el fútbol profesional.

Así, el nuevo reto de Felipe Chávez en Magdeburgo se perfila como un paso estratégico en su consolidación. Mientras el jugador aspira a ganar ritmo y experiencia en la 2. Bundesliga, Mano Menezes mantendrá la lupa sobre sus actuaciones, reafirmando que las puertas de la Selección Peruana continúan abiertas para quienes demuestren capacidad, al margen de la división en la que compitan.

Mano Menezes espera contar con un universo más amplio de jugadores convocados (Foto: @LaBicolor)

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