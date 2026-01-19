Dieciocho puntos bastaron para que el dos veces campeón de la NBA, Kevin Durant, se convierta el último domingo en el sexto máximo anotador en la historia de la Liga. Fue en la victoria de los Houston Rockets sobre New Orleans Pelicans con un marcador de 119-100 en el Toyota Center.

El experimentado alero de 37 años, pese a no liderar a su equipo en anotación, llegó a los 31.561 puntos, superando los 31.560 logrados por el histórico ‘hall of fame’ Dirk Nowitzki, que baja al séptimo lugar.

Fue con un tiro libre a falta de solo 15 segundos para sellar la victoria y hacer explotar a sus fanáticos que reconocen la grandeza de una de las leyendas más grandes de este deporte y que se mantiene vigente y en busca de un nuevo anillo, junto a figuras jóvenes como Thompson, Sengun, Parker, entre otros.

Rockets venció en el Toyota Center a Pelicans. (Foto: Houston Rockets)

De esta manera, Durant es el sexto de la lista, pero el segundo en actividad, solo por debajo de LeBron James, quien es el número 1 con 42.702, cifra que parece inalcanzable, pese a los altos marcadores que se ven en estos tiempos en un partido de NBA.

Además, se encuentra a solo 731 puntos del mítico Michael Jordan, quinto en la tabla con 32.292 puntos. Por la excelente forma física que muestra, y sus increíbles promedios anotadores, es casi un hecho que superará al que consideran muchos el mejor de todos los tiempos.

LOS 10 MÁXIMOS ANOTADORES

LeBron James (aún en activo): 42.703 puntos. Kareem Abdul-Jabbar: 38.387 puntos. Karl Malone: 36.928 puntos. Kobe Bryant: 33.643 puntos. Michael Jordan: 32.292 puntos. Kevin Durant (aún en activo): 31.561 puntos. Dirk Nowitzki: 31.560 puntos. Wilt Chamberlain: 31.419 puntos. James Harden (aún en activo): 28.667 puntos. Shaquille O’Neal: 28.596 puntos.

Como se recuerda, Durant fue drafteado en la segunda posición por los Seattle SuperSonics en el 2007, siendo el ‘rookie’ del año en 2008. Luego, se sumó al plantel de los Oklahoma City Thunder hasta el 2016.

Fue en ese momento que decidió dejar esta ciudad para sumarse a un equipo ganador, los Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Junto a ellos, ganó dos anillos de la NBA. Fue el MVP de ambas finales en 2016 y 2017.

Tras un corto periodo en los Brooklyn Nets y los Phoenix Suns, ahora llegó a los Houston Rockets con jóvenes talentos que parecen estar hechos para un campeonato, aún a la espera de su base estrella Fred VanVleet.

Tienen la quinta posición de la Conferencia Oeste con un récord de 25 victorias y 15 derrotas, afinando cada vez más su funcionamiento, bajo la dirección técnica de Ime Udoka.

TE PUEDE INTERESAR