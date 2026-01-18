Aunque solo estuvo durante dos años, ese tiempo fue suficiente para que Raúl Ruidíaz se convirtiera en un ídolo del Monarcas Morelia y en un personaje muy querido por toda la hinchada. Fueron dos años únicos en donde, a punta de goles, pudo demostrar toda su capacidad ofensiva para colocarse como uno de los mejores delanteros extranjeros que pasó por la Liga MX entre el 2016 y 2018.

Así pues, no sorprendió a nadie que el actual futbolista de Atlético Grau haya sido uno de los invitados en el encuentro de exhibición entre las leyendas del Monarcas Morelia y el FC Barcelona. La sola presencia de la ‘Pulga’ significa nostalgia, goles y una mirada hacia un pasado que no volverá, pero que quedará grabado eternamente en la memoria de quienes lo vivieron en carne propia.

Los años de Raúl Ruidíaz en México fueron realmente dorados. A pesar de que el cuadro de Morelos no pudo competir directamente por el título e incluso dependió del atacante peruano para sobrevivir en los últimos lugares, individualmente para el jugador formado en Universitario de Deportes fue una de las mejores etapas de su carrera.

Además de haber sido considerado en el equipo ideal del Torneo Apertura 2016 –siendo el goleador en dicho certamen– y Clausura 2017, fue galardonado con tres Balones de Oro del fútbol mexicano, como mejor jugador del 2017, máximo artillero de dicho año y mejor delantero. Se paseó.

Raúl Ruidíaz llegó al Monarcas Morelia a mediados del 2016. (Foto: Mexsport)

Precisamente por eso, en este compromiso frente a las leyendas del Barcelona, Ruidíaz fue homenajeado en la previa y recibió una placa recordatoria en donde se destaca su contribución con la institución. Entre aplausos y su nombre siendo coreado en las cuatro tribunas del Estadio Morelos, Raúl se dio un merecido baño de popularidad.

“Agradecido por todo el cariño, por todo el amor de la afición; una noche hermosa. Espero algún día volver. Mi familia y yo les agradecemos por todo el cariño, desde el primer día que llegué aquí me hicieron sentir como en casa”, señaló el futbolista de 35 años al ser entrevistado.

En lo que respecta al partido amistoso, Monarcas Morelia a impuso por 2-1, con otro peruano en sus filas: Roberto ‘Chorro’ Palacios. En el combinado de leyendas del conjunto catalán estuvieron exjugadores de la talla de Juan Pablo Sorín, Rafael Márquez y Rivaldo. Tras este evento, Raúl Ruidíaz volverá a enfocarse en la pretemporada con Atlético Grau, con miras a su debut en la Liga 1 2026 frente a UTC.

Raúl Ruidíaz ganó tres Balones de Oro del fútbol mexicano durante su paso por Monarcas Morelia. (Foto: Getty Images)

