Universitario de Deportes no baja la guardia tras un año exigente y ya comienza a mover sus fichas pensando en la Liga 1 2026, con la mira puesta en mantenerse en lo más alto del fútbol peruano. Mientras la atención suele centrarse en nombres conocidos o regresos rutilantes, en Ate optaron por una estrategia distinta, apostando por una incorporación trabajada con cautela y sin grandes anuncios previos. Así, en medio de la preparación y los ajustes propios de la pretemporada al mando de Javier Rabanal, se anunció el fichaje del volante brasileño Miguel Silveira de 22 años, proveniente de la Liga de Japón.

Según informó el periodista deportivo, Gustavo Peralta, la ‘U’ decidió sumar a un futbolista extranjero como su quinto refuerzo para la temporada 2026, apuntando directamente a fortalecer el mediocampo. Se trata de una llegada que no estuvo rodeada de rumores previos, pero que responde a una necesidad concreta dentro del esquema que viene trabajando el comando técnico.

Detrás de esta incorporación estuvo el trabajo del área deportiva encabezada por Álvaro Barco, quien logró cerrar la operación de manera discreta. La apuesta fue por un jugador joven, con recorrido internacional y que llega con el deseo de relanzar su carrera en un entorno competitivo como el fútbol peruano.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta derrota por 1-0 ante Sport Boys, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando enfrente a Melgar, en un nuevo compromiso amistoso de pretemporada. Este encuentro está programado para el martes 20 de enero desde las 10:30 a.m. y se disputará en Campo Mar.

En cuanto a la transmisión, todavía no hay confirmación oficial de que este partido vaya a ser transmitido por la cuenta de YouTube de la ‘U’, tal como sucedió con el amistoso contra la ‘Misilera’. Eso sí, será el último duelo a puertas cerradas antes del choque frente a la Universidad de Chile por la ‘Noche Crema’, pactado para este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental (8:00 p.m.).

