Después de perder frente a Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe, ambos con un marcador en contra de 2-1, Alianza Lima pudo despedirse de la Serie Río de La Plata con una victoria por 3-2 ante Colo Colo. Paolo Guerrero, quien volvió a la titularidad, fue uno de los más destacados de la noche al marcar el 1-0 parcial con un sutil toque, reafirmando su vigencia en la temporada que marcará su retiro del fútbol.

En diálogo con ESPN luego de la victoria blanquiazul, Paolo se mostró satisfecho con la entrega de sus compañeros y aseguró que con más minutos en cancha vienen comprendiendo lo que les pide Pablo Guede como idea de juego. Aunque sabe que se avecina una temporada difícil, no me teme a los retos y espera cerrar la pretemporada con una buena presentación ante el Inter Miami en la ‘Noche Blanquiazul’.

“Creo que cada vez nos vamos amoldando al sistema, a lo que pide el ‘profe’, al sacrificio de cada uno. Empieza una temporada linda, con muchas expectativas, a continuar trabajando, que el 24 tenemos la ‘Noche Blanquiazul’, donde vamos a tener que hacer un gran partido también. Comienza el campeonato, también creo que va a ser muy exigente este año”, afirmó.

En ese misma línea, el futbolista de 42 años destacó el trabajo colectivo del equipo por encima de su gol. “Siempre es importante anotar, pero creo que el trabajo del grupo es para resaltar. Creo que los muchachos han entendido a la perfección lo que pide el ‘profe’. Muy feliz por el resultado, a continuar trabajando”, agregó.

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2026. (Foto: Alianza Lima)

Independientemente de que es el jugador de mayor edad del plantel de Alianza Lima y que cuenta con una jerarquía especial dentro del área, el ‘Depredador’ se siente uno más dentro del grupo y busca aportar desde donde le toque estar. Según afirmó, para él es más importante que el grupo esté fuerte y todos se respalden cuando uno no pueda estar disponible por alguna eventualidad.

“Yo creo que me siento uno más del grupo, que trata de agregarle ese granito de arena, de estar ahí el día a día con los chicos, estar siempre apoyando a cada uno. Por ahí se cae alguno, siempre hay soldados que se caen, pero tenemos que estar respaldándonos. Va a ser un año lindo, duro, pero tenemos expectativas buenas”, aseveró.

De momento, Pablo Guede viene utilizando a Federico Girotti como extremo por derecha y Luis Ramos sigue siendo una pieza de recambio en su abanico de posibilidades. Si esto se mantiene, Paolo Guerrero podría ser el titular en el inicio oficial de la temporada, cuando Alianza Lima visite a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’, el viernes 30 de enero por la fecha 1 del Torneo Apertura.

Alianza Lima registró dos derrotas y un triunfo en su participación de la Serie Río de La Plata 2026. (Foto: Serie Río de La Plata)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer pro 3-2 a Colo Colo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Inter Miami, en el compromiso correspondiente a una nueva edición de la ‘Noche Blanquiazul’. Este encuentro está programado para el sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Latina TV, canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Win TV, además de su versión digital en su página web. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de las plataformas de Depor.

TE PUEDE INTERESAR