Universitario de Deportes continúa con sus trabajos de pretemporada, esperando llegar en óptimas condiciones al cruce ante Inter Miami por la ‘Noche Crema’ y al arranque del Torneo Apertura, donde enfrentarán a ADT el 1 de febrero. En medio de estos trabajos, hay un fichaje que todavía no se une al plantel dirigido por Javier Rabanal y que sigue generando muchas interrogantes en la hinchada: Sekou Gassama.

El delantero senegalés-español fue anunciado durante el pasado mes de diciembre, pero cuenta con una licencia para ausentarse por temas familiares hasta el miércoles 21 de enero. Es decir, en las próximas horas arribará a nuestro país y se unirá a los entrenamientos de la ‘U’.

No obstante, pese a que ya existe una fecha pactada para su llegada a Campo Mar, los fanáticos de Universitario tienen serias dudas a raíz de su poca continuidad a lo largo del año pasado, sumado al hecho de no haber iniciado la pretemporada a la par de sus nuevos compañeros. El tema físico sigue siendo una interrogante.

Así pues, en medio de estas dudas, José Luis Oltra, el último entrenador que tuvo Sekou Gassama antes de fichar por Universitario, charló con el programa Fútbol Sin Censura y contó detalles puntuales sobre por qué no continuó en el Eldense, club en el que estuvo hasta mediados del año pasado. Y es que según los registros, no siguió en dicho equipo tras perder la categoría y caer hasta la Tercera División de España.

“Dejó el equipo por que básicamente acababa contrato. El equipo descendió de categoría, no pudimos mantener la categoría, y al descender prácticamente casi todos los jugadores que acababan contrato no renovaron”, comentó el director técnico español, quien trabajó muy de cerca con el flamante delantero merengue.

Sekou Gassama jugó en el Almería durante el 2018. (Foto: Getty Images)

Posiblemente si el Eldense hubiera conservado la categoría, el atacante de 30 años hubiera tenido la posibilidad de continuar en el ascenso español, sin embargo, el panorama fue otro. “A mí me ofrecieron seguir, pero yo no quise seguir, y la mayoría salieron porque cambiaba totalmente el proyecto al descender de categoría de Segunda División a lo que es Tercera División”, añadió.

En cuanto a sus características, José Luis Oltra aseguró que, pese a que los números de Sekou Gassama no son buenos, ya que marcó un solo gol en 11 partidos disputados en el 2025, será un gran aporte para Universitario. Asimismo, explicó que es un buen rematador dentro del área y esa es la virtud que más deberían explotar en tienda crema.

“Él es un buen futbolista, tal vez el número de goles no sea el mejor, pero es un hombre de área, rematador, sobre todo si el equipo llega al centro, él va a rematar y él va a hacer goles porque es un jugador de área muy bueno. Es fuerte y yo creo que siempre va aportar cosas al equipo”, aseveró.

Debido a que Sekou Gassama recién llegará el miércoles 21, no estará presente en el amistoso de este martes 20 frente a Melgar en Campo Mar. Además, por poca continuidad y ritmo de competencia, es poco probable que siquiera sume minutos en la ‘Noche Crema’ contra la Universidad de Chile. Eso sí, la decisión final estará en manos de Javier Rabanal.

Sekou Gassama también jugó en España, Argelia y Chipre. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta derrota por 1-0 ante Sport Boys, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando enfrente a Melgar, en un nuevo compromiso amistoso de pretemporada. Este encuentro está programado para el martes 20 de enero desde las 10:30 a.m. y se disputará en Campo Mar.

En cuanto a la transmisión, todavía no hay confirmación oficial de que este partido vaya a ser transmitido por la cuenta de YouTube de la ‘U’, tal como sucedió con el amistoso contra la ‘Misilera’. Eso sí, será el último duelo a puertas cerradas antes del choque frente a la Universidad de Chile por la ‘Noche Crema’, pactado para este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental (8:00 p.m.).

