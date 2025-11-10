En el año 2027, Lima será sede nuevamente de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, tal y como sucedió en el 2019. La capital del país albergará uno de los eventos más importantes del deporte y, como es de esperar, competir en casa será un plus para nuestros compatriotas. Si nos trasladamos al escenario del paraciclismo, encontramos a Yuber Pichihua, uno de los deportistas más destacados en los últimos años y que quiere tener una nueva vitrina internacional. Con un emotiva historia y pasión por la disciplina que practica, la preparación es cada vez más intensa.

“Me encuentro en la ciudad de Huancavelica, haciendo todo el tema de trabajo de hipoxia. Actualmente me estoy preparando, no tengo todavía una competencia próxima planificada, pero sí a largo plazo, a mediano plazo, mejor dicho. Tenemos los Juegos Parasudamericanos de Valledupar, que va a ser en Colombia en 2026. Dios mediante a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027″, contó en exclusiva con Depor.

Como cada deportista calificado, la rutina diaria consta también de reforzar el aspecto psicológico. Para Yuber, este factor es completamente necesario: “Entreno todos los días fortaleciendo el cuerpo y también la mente, porque el deporte y la fuerza mental es lo que levanta cuando el cuerpo ya no puede más. Gracias a la vida, a la salud, yo sigo entrenando”.

¿Qué tan importante es competir en casa?

Bueno, ya he tenido la experiencia de haber jugado en Lima 2019, que también ha sido en casa. Soy top 5 en los Juegos de Lima 2019. La verdad, tener la familia cerca, tener la gente que te estima cerca y estar en tu país o en las carreteras donde entrenas, es prácticamente un honor y un punto a favor, podría decir, porque se siente en casa, ¿no? Se siente en casa, y la verdad, hay un plus más para poder, es bastante beneficioso poder competir en casa.

Yuber, sé que pasaste un duro accidente, pero previamente también dedicaste tu vida al ciclismo. ¿Cómo nació todo?

La bicicleta ha formado parte de mi vida desde muy niño, básicamente para poder asistir a mis medios educativos. Unos amigos me invitan a competir, yo asisto y resulto ser bueno porque recorría todos los días 20 kilómetros. En la competencia resulto ser bueno, es donde entro al mundo ya competitivo y venía mejorando. Cuando ya tenía unos 17 años, había terminado el colegio y estaba en la prepa todavía, un tráiler de doble carreta llegó a alcanzarme. Caí debajo y es donde llego a perder mi pierna. Pierdo mi pierna, y más allá también, no solo la pierna. Tuve múltiples intervenciones, parte del abdomen, la vejiga, o sea, he tenido 10 operaciones. En resumen, me salvé de la muerte.

¿Cómo fue el camino a ser un deportista calificado?

Puse en mi mente que quería retomar el ciclismo, para poder otra vez facilitarme mi movilidad y todo ello. Muchas veces queremos hacer todo, pero no ponemos acción y las cosas a veces no se suscitan. Dentro de tres o dos años, yo quería volver a montar la bicicleta. Con esfuerzo y sacrificio pude lograr otra vez estar encima de la bicicleta, mantener el equilibrio sobre todo. En 2017, la Asociación Paralímpica me convocó para una competencia de Copa Brasil. En Río de Janeiro obtuve mi primera medalla de bronce y eso me motivó más. Desde ahí no dejé de entrenar.

¿Cuánto ayuda e influye el apoyo de las marcas?

En realidad, sí, es un gran apoyo. Más que nada, hoy quiero mencionar al Team WOW, que ha sido una gran motivación para mí. Es más que un equipo, es una familia que cree en el esfuerzo y en la inclusión. Gracias a su apoyo, sigo creciendo como paradeportista y como persona para seguir representando con orgullo al Perú y demostrar que el deporte es para todos.

¿Fue fácil seguir el camino y hacerse un espacio?

Hay que esforzarse, hay que sacrificarse cada uno para poder romper barreras porque a veces la sociedad misma nos pone barreras. Cuando yo otra vez retomé el ciclismo, hasta mi propia familia me decía: ¿estás loco otra vez con la bicicleta? No, pues no, o sea, ¿dónde quieres ir? O sea, ¿quieres morir? ¿Quieres que te corten la otra pierna? A veces uno mismo tiene que demostrar que todo es posible decirle a los jóvenes también que crean en ellos mismos, los sueños se cumplen cuando uno lucha con el corazón y no se rinde aunque el camino es duro.

¿Tu mejor experiencia en el deporte?

La mejor experiencia fue para mí haber logrado el cupo paralímpico a París 2024. Me ha abierto muchas puertas y lo supe aprovechar. Aunque no he sido el ciclista elegido, he sido el ciclista que ha dado el cupo al país y también tres cupos a los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Esta vez vengo con más fuerza, con más experiencia y de todo eso aprendo. La vida es eso, aprender, y entonces hoy queremos, repetir el sueño a largo plazo de Los Ángeles 2028.

Imagino que los Juegos Olímpicos también asoman como una meta

Hablar de los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, yo creo que todo deportista sueña. Todo paradeportista sueña, y ese es mi mayor sueño para mí: poder representar al Perú con mucho orgullo y estar en Los Ángeles 2028 también sería mi mayor anhelo para mí.

¿Qué tanto puede influir el apoyo de marcar para solventar gastos?

Las mayores marcas van siempre al lado convencional, o al lado de los deportes más populares, como el fútbol. Desde acá, hacer un llamado a todas esas empresas que también se fijen que el deporte también está en el lado paralímpico, el deporte para deportista. Uno de los ejemplos viene siendo la empresa WOW, que dentro del team, venimos varios para deportistas, como Roosevelt, yo y otros para atletas.

Lejos del mundo deportivo, ¿cuál es tu proyección de vida?

Soy bachiller en Administración de Empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. No estoy ejerciendo mi carrera, me estoy dedicando solamente, pero más de poder ejercer mi carrera como poder tener mi propia empresa de bicicletas. Poder alinearme al mundo de ventas de bicicletas. como tengo un poco conocimiento en el ciclismo, en la bicicleta, en la mecánica y todo ello, entonces. Prestar servicios y tanto la venta de bicicletas siempre también me ha fascinado, aunque en algunos momentos también me he dedicado a ese rubro. De las ventas, compra y ventas y todo ello.

Un mensaje para los guerreros que quieren dedicarse a este deporte

Los sueños se cumplen cuando uno lucha con el corazón y no se rinde aunque el camino sea duro. Luchen por sus sueños y dedicarse siempre a lo que más les gusta. Porque a veces no solo es el paraciclismo, sino hay muchas diferentes disciplinas del deporte.

El sueño más próximo de Yuber Pichihua...

Mi sueño más próximo es estar en los Juegos de Valledupar en Colombia, que se va a realizar en el año 2026, inicios de la primera semana de julio del próximo año. Va a ser clave para poder dar puntos o abrir cupos para los Juegos Panamericanos, tanto los Juegos Paralímpicos.

