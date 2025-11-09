El día 12 de noviembre, Perú enfrentará a Rusia en un amistoso internacional y Erick Noriega es uno de los convocados para este partido en la Bicolor. El defensa es uno de los líderes de esta nueva generación y cuenta con continuidad en el extranjero. Este domingo fue titular con Gremio, su equipo, ante Fortaleza en el Brasileirao. Desde el país ‘carioca’ evaluaron su participación.

Ubicado en la zaga defensiva, Erick Noriega se volvió una habitual pieza para Mano Menezes en Gremio. El DT manifestó, desde su llegada, que fue uno de los jugadores que pidió para la segunda mitad de la temporada 2025 y ahora, con el paso del tiempo, esta confianza se ve reflejada en el campo.

Gremio empató 2-2 ante Fortaleza y lucha por meterse a puestos de clasificación a torneos internacionales, pensando también en la planificación para la temporada 2026. Por lo pronto, están ubicados en el puesto 14 con 40 puntos, a 2 de la casilla más próxima que ocupa Ceará (42).

En lo que respecta a la participación de Erick Noriega, fue titular junto a Walter Kannemann en la zona defensiva, quien tiene la experiencia para complementar el sector. Con los 90 minutos disputados, el ‘Samurai’ sigue siendo opción tanto en la defensa como en el mediocampo.

Erick Noriega. (Foto: Gremio)

De acuerdo al portal Globo Esporte, Noriega recibió un puntaje de 6.5 por parte del público que emitió las votaciones. El mismo medio le colocó una evaluación de 6.0 como descripción de su rendimiento a lo largo de la contienda que significó la última antes de unirse a la Bicolor.

Desde su llegada en agosto de 2025, Noriega ha sumado minutos en el cuadro brasileño. En total, tiene 14 partidos oficiales en el Brasileirao y en 13 de ellos arrancó como titular. Como defensa central, jugó 10 veces y en el mediocampo solo estuvo en 4 ocasiones.

Por lo pronto, Noriega se unirá a los entrenamientos de la Selección Peruana en los próximos días para los amistosos ante Rusia y Chile. Estos choque se disputarán en Rusia el día miércoles 12 y el martes 18 de noviembre. El ex Alianza Lima apunta a ser uno de los titulares.

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Gremio volverá a tener actividad cuando reciba a Vasco da Gama, en el compromiso correspondiente a la fecha 35 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 19 de noviembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

