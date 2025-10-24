Todo está listo para que el balón vuelva a volar en el coliseo. La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 enciende sus luces este sábado 25 de octubre, marcando el inicio de una temporada cargada de novedades. Más allá de los fichajes y la reestructuración del formato de competencia, que buscará reducir la liga a 10 equipos en el futuro y ajustar el calendario en favor de las selecciones nacionales, el cambio más significativo ha llegado desde fuera de la cancha. La transmisión de los partidos ha sufrido una modificación clave que generó controversia.

Si bien, se confirmó que por segundo año consecutivo la Liga Peruana de Vóley se vivirá por la señal abierta, los aficionados no están del todo contentos con la decisión de la casa televisora que ahora se negará a transmitir los duelos por su canal de YouTube, situación que se aplaudió mucho en la temporada anterior.

Ante la incertidumbre generada, el canal del vóley salió rápidamente a explicar la situación. Fue Uwe Struhalla, director general de Latina Deportes, quien aclaró el panorama y presentó una nueva alternativa de transmisión. El ejecutivo aseguró que el objetivo no es restringir el acceso, sino mejorar y centralizar la experiencia del usuario en las plataformas digitales propias del canal.

¡Atención ‘voley lovers’! La Liga Peruana de Vóley comienza este fin de semana y solo podrán verse en vivo y en directo todos los partidos por este canal. (Foto: composición GEC)

Struhalla garantizó que la cobertura será total y se mantendrá sin costo, migrando de la plataforma de videos a sus propios dominios. “La oferta de Latina se mantiene exactamente como el año pasado, es decir, Latina va a transmitir en sus diferentes plataformas todos los partidos del torneo, que son aproximadamente 135″, explicó el directivo, confirmando que la totalidad de la liga estará disponible.

El ejecutivo abordó directamente el motivo del cambio y cómo planean mejorar la experiencia. “Sabemos que el año pasado mucha gente vio los partidos por Youtube y este año lo que queremos hacer es mejorar esa experiencia, ordenando todos los partidos dentro de nuestra aplicación, la app Latina Televisión, y nuestra web Latina.pe, donde van a ver los partidos en vivo o en diferido”, comenzó.

La principal preocupación de los fanáticos era la gratuidad, un punto que Struhalla se encargó de recalcar. El nuevo sistema permitirá a los seguidores ver los encuentros no solo en directo, sino también en repetición las veces que deseen. Para disipar cualquier duda sobre costos, sentenció: ”lo más importante es de manera gratuita, sin ningún tipo de membresía o pago”.

¿Cómo se jugará la Fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley?

Sábado 25 de octubre

Deportivo Soan vs Rebaza Acosta - 2:45 p.m.

Universidad San Martín vs Olva Latino - 5:00 p.m.

Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis - 7:00 p.m.

Domingo 26 de octubre

Regatas Lima vs Deportivo Wanka - 12:30 p.m.

Alianza Lima vs Kazoku No Perú - 3:30 p.m.

Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea - 5:00 p.m.

Primera fecha confirmada de la Liga Peruana de Vóley Bettson. (Foto: Captura Instagram)

¿Qué canal transmite la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos de la Liga Peruana de Vóley que se disputará en el Coliseo Miguel Grau -en sus primeras jornadas-, contará con la transmisión exclusiva de Latina Televisión (Canal 2), señal abierta, en todo el territorio nacional. Además, también se podrá ver vía streaming por el app de Latina. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

