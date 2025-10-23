Yoshimar Yotún habló sobre el duro rival que le tocó enfrentar en Universitario. (Video: L1 Max | Foto: GEC)
Yoshimar Yotún habló sobre el duro rival que le tocó enfrentar en Universitario. (Video: L1 Max | Foto: GEC)

La lucha por el sufrió un golpe clave este jueves. se impuso 1-0 a en el Estadio Nacional, en el duelo de recuperación de la fecha 14, y dio un paso de gigante en su objetivo de alcanzar el tricampeonato. A pesar de la superioridad ‘rimense’ en el manejo del balón durante gran parte del encuentro, un único gol de sentenció el partido. Tras el pitazo final, fue el capitán celeste, Yoshimar Yotún, quien analizó la frustrante derrota.

El referente de Sporting Cristal lamentó profundamente el resultado, pero intentó rescatar el rendimiento colectivo por encima del marcador. Sin embargo, en sus declaraciones, Yotún atribuyó la victoria ‘crema’ a un factor intangible que, según él, está marcando la diferencia en esta etapa del torneo.

“Dominamos todo el partido, pero nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte de campeón”, declaró ‘Yoshi’ en L1 Max. Esta “suerte” a la que se refiere el capitán fue la efectividad. Cristal propuso, tuvo la pelota, pero no pudo quebrar la defensa rival, mientras que la ‘U’ aprovechó su momento.

Álex Valera le dio el triunfo a Universitario ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

