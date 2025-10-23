La lucha por el Torneo Clausura 2025 sufrió un golpe clave este jueves. Universitario de Deportes se impuso 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, en el duelo de recuperación de la fecha 14, y dio un paso de gigante en su objetivo de alcanzar el tricampeonato. A pesar de la superioridad ‘rimense’ en el manejo del balón durante gran parte del encuentro, un único gol de Alex Valera sentenció el partido. Tras el pitazo final, fue el capitán celeste, Yoshimar Yotún, quien analizó la frustrante derrota.
El referente de Sporting Cristal lamentó profundamente el resultado, pero intentó rescatar el rendimiento colectivo por encima del marcador. Sin embargo, en sus declaraciones, Yotún atribuyó la victoria ‘crema’ a un factor intangible que, según él, está marcando la diferencia en esta etapa del torneo.
“Dominamos todo el partido, pero nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte de campeón”, declaró ‘Yoshi’ en L1 Max. Esta “suerte” a la que se refiere el capitán fue la efectividad. Cristal propuso, tuvo la pelota, pero no pudo quebrar la defensa rival, mientras que la ‘U’ aprovechó su momento.
Noticia en desarrollo...
