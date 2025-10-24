Después de un importante movimiento táctico de Jorge Fossati en el segundo tiempo, Universitario de Deportes venció por 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional y quedó a un paso de proclamarse tricampeón de manera automática, sin la necesidad de disputar una final. En ese sentido, hay varias variables que podrían ocurrir este fin de semana, las cuales determinarán el desenlace de la Liga 1 2025.

Con 36 puntos y un liderato inobjetable en el Torneo Clausura, Universitario le saca 10 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, Cusco FC que tiene 26 y un partido menos. Así pues, todo se resolverá dependido de cómo les vaya a ambos equipos en la jornada 16 del segundo certamen de la temporada.

Mientras los merengues visitarán este domingo a ADT en el Estadio Unión Tarma, los dirigidos por Miguel Rondelli recibirán a Atlético Grau este sábado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con la calculadora en mano, hay algunos resultados que podrían definir el cierre del campeonato, considerando que los cusqueños son los únicos que pueden arruinarle la fiesta a los de Ate.

El primer escenario a tomar en cuenta es el triunfo de Cusco FC sobre Atlético Grau, lo que obligaría a la ‘U’ a también ganarle a ADT en condición de visitante. Si los cremas cumplen su tarea en Tarma, más allá de la victoria de los imperiales, serán tricampeones ya que mantendrán su distancia de 10 puntos con nueve por disputarse.

Por otra parte, si el cuadro de Rondelli empata con los piuranos, a Universitario le bastaría un empate en Tarma para festejar con su gente. Y es que para nadie es un secreto que el Estadio Unión Tarma estará repleto de hinchas cremas, quienes harán un largo viaje para acompañar al equipo de sus amores en lo que podría ser un nuevo título en su historia.

Finalmente, si Cusco FC pierde ante Atlético Grau, Universitario será campeón automáticamente sin la necesidad de jugar. Es decir, el choque contra ADT solo servirá para cumplir con el calendario, con la salvedad que permitirá que los hinchas que viajen a Tarma tengan un día para el recuerdo con festejos de por medio.

¿Qué pasa si Cusco FC gana y la ‘U’ pierde a manos de ADT? La distancia entre ambos equipos de reduciría a siete y la definición de la Liga 1 se extendería hasta la fecha 18, tomando en cuenta que los pupilos de Jorge Fossati descansarán en la jornada 17. Esto es fútbol y todo puede suceder, pero lo cierto es que los merengues tienen la primera opción y saben que no pueden desaprovecharla.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 14 11 3 0 26 9 17 36 2 Cusco FC* 13 8 2 3 21 12 9 26 3 Alianza Lima 14 7 3 4 23 16 7 24 4 Sporting Cristal 13 6 4 3 21 9 12 22 5 Melgar 15 5 6 4 20 15 5 21 6 Garcilaso 14 5 6 3 17 17 0 21 7 ADT 13 6 3 4 17 17 0 21 8 Comerciantes Unidos 13 5 4 4 15 17 -2 19 9 Cienciano 13 5 3 5 19 17 2 18 10 Los Chankas 12 6 0 6 15 24 -11 18 11 Alianza Atlético 13 4 4 5 11 9 2 16 12 Sport Huancayo* 14 4 3 7 24 24 0 15 13 Atlético Grau 13 4 3 4 16 17 -1 15 14 Sport Boys* 14 4 3 7 12 19 -7 15 15 Alianza Universidad 13 4 1 8 15 26 -11 13 16 Juan Pablo II 13 2 5 6 9 16 -7 11 17 Ayacucho FC 13 3 2 8 11 21 -10 11 18 UTC * 12 2 3 7 11 16 -5 9 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Sporting Cristal, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a AFT, en el partido válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 26 de octubre desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

