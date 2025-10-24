Después de haber conseguido una importante victoria en Cusco ante Deportivo Garcilaso, había buen ánimo en Sporting Cristal y las expectativas para el choque con Universitario de Deportes eran altas. Con mínimas chances de pelear por el Torneo Clausura, en el Rímac querían llevarse por encima a los cremas para alargar la definición del campeonato, con el objetivo de ver si les alcanzaba para forzar una definición desde los play-offs.

Sin embargo, por más que el primero tiempo de los rimenses fue alentador y fueron superiores a los cremas, no les alcanzó para irse con alguna ventaja al entretiempo. Así pues, Jorge Fossati corrigió tras el descanso y el inicio de la etapa complementaria fue otro, el cual se vio reflejado en el marcador con el gol de Alex Valera a los 53′.

Paulo Autuori no encontró la tecla para destrabar la zona central y su equipo se enfrascó en una serie de pases intrascendentes, sin profundidad y con sus jugadores perdiendo los duelos individuales. Universitario se fue haciendo fuerte sobre el final y cerró un partido más sólido de lo que comenzó, justificando su triunfo.

En frío y ante los medios de comunicación, Autuori analizó lo sucedido en el Estadio Nacional y, en primera instancia, dejó en claro que quedó satisfecho por lo que vio en el terreno de juego. Eso sí, aclaró que el gol de Valera los golpeó. “Quedé satisfecho por la manera en que jugó el equipo todo el partido. El gol lo sufrimos anímicamente”, comentó.

Paulo Autuori destacó el rendimiento de sus jugadores pese a la derrota ante Universitario. (Foto: Sporting Cristal)

En su explicación, el director técnico de Sporting Cristal consideró que tuvieron el control del juego durante gran parte del compromiso, pero pese a eso no fueron capaces de ser efectivos en el último tercio del campo. Además, señaló que el gol de la ‘U’ no llegó a través de una acción elaborada.

“El fútbol te regala lecciones, un equipo tiene que ser efectivo, tuvimos un control de juego total, con buen fútbol, buenas conexiones, pero en el último tercio no fuimos efectivo y sufrimos un gol, que no fue una jugada elaborada del rival”, añadió.

En esa misma línea, el entrenador de 69 años elogió el rendimiento de sus dirigidos, pues, para él, en todo momento intentaron jugar al fútbol. Respecto a la autocrítica, indicó que en el segundo perdieron la claridad que tuvieron al inicio y eso les costó aún más con el gol en contra.

“Quedé contento con los jugadores, ya que intentaron jugar al fútbol, tenemos que continuar así, el equipo pudo demostrar, en el primer tiempo con mayor físico, una movilidad muy grande. Sabíamos que la clave del partido era en el mediocampo. En el segundo tiempo se pierde claridad, mientras el tiempo va pasando”, opinó.

Por último, Paulo Autuori apuntó a que, tras quedar fuera de carrera por el título nacional –sus chances eran mínimas, de todos modos–, ahora buscarán cerrar la temporada de la mejor manera posible. “Ganar los partidos que quedan y después veremos qué va a pasar. Nos quedan 4 partidos y el objetivo es ganarlos. Tenemos que construir, jugar como los dos últimos, y no empezar el próximo año de cero”, aseveró.

Sporting Cristal perdió sus dos partidos con Universitario en la temporada 2025. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 1-0 a manos de Universitario, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el partido válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 26 de octubre desde las 11:00 A.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

