La gran euforia por el triunfo clave ante Sporting Cristal, que pone a Universitario a un paso del título, trajo consigo una jornada de análisis en la interna del club. El héroe del 1-0, Álex Valera, fue el centro de los elogios, pero fue el gerente deportivo, Álvaro Barco, quien sorprendió al hablar de su futuro. Lejos de cerrarse a mantenerlo exclusivamente para su club, el directivo merengue habló con honestidad sobre el techo del delantero y los planes de la institución para la temporada 2026, donde ya tienen la Copa Libertadores asegurada.

Álex Valera fue, una vez más, el hombre determinante. En un duelo trabado y cerrado por la fecha 14 del Clausura 2025, el atacante de 29 años apareció entre los defensas para conectar el único tanto del partido. Con esta anotación, el ‘9’ llegó a las 15 goles en la temporada, cerrando un año de ensueño que lo pone inevitablemente en la mira de todos, incluyendo la de su propia dirigencia, que ya evalúa su futuro.

El contrato del delantero se extiende hasta finales de 2026, por lo que una renovación no es un tema urgente. Sin embargo, al ser consultado por la continuidad de su goleador, Álvaro Barco fue claro. El directivo considera que el nivel actual de Valera ya supera el estándar del torneo peruano y que su próximo paso lógico debería estar fuera del país.

Álex Valera marcó el gol del triunfo de Universitario. (Foto: GEC)

“Valera merece poder ir a un fútbol, por sus condiciones y su profesionalismo, más competitivo”, declaró el gerente deportivo, pero asegurando que su compromiso aún se mantiene con Universitario. “Él está muy contento en la ‘U’, tiene un compromiso inmenso con la institución”, complementó.

Por supuesto, parte de que pueda tener una chance de emigrar al futuro, llega también por la clasificación de la ‘U’ a un torneo internacional. Es así que, Barco comentó que durante ese momento estarán atentos a alguna oportunidad. “Quiere jugar Copa Libertadores, así que hay que tener tranquilidad en su futuro porque sin duda vamos a valorar siempre lo que ha hecho y viene haciendo”, concluyó sobre el tema.

El futuro de Valera no fue el único tema. Barco también abordó la continuidad del artífice del éxito, el técnico Jorge Fossati, cuyo contrato actual vence a finales de la temporada 2025. El gerente deportivo no escatimó elogios para el estratega uruguayo, catalogándolo como el mejor de los últimos tiempos.

“Fossati es el técnico más exitoso de los últimos tiempos. Va a dejar siempre la vara en alto. La verdad que estamos sumamente satisfechos, contentos”, apuntó Barco. A pesar de esto, aclaró que la renovación se verá con calma: “Así que vamos a analizar bien las cosas a fin de año con toda tranquilidad”.

Jorge Fossati. (Foto: GEC)

¿Quiénes más han renovado con Universitario?

Sobre el resto del plantel, Barco reveló un dato clave que da tranquilidad a la institución de cara a la Copa Libertadores 2026. “Estamos en una etapa importante del campeonato. No me gusta tocar este tema, es un tema sensible dentro del grupo. Es cierto también que el 80% del equipo está renovado, eso es una tranquilidad absoluta para nosotros”, afirmó.

El directivo explicó que la buena posición del club les da la sartén por el mango para negociar. “Estando en una situación tan favorable, yo creo que es muy beneficioso para el jugador esperar un poco que terminemos las cosas bien y en la cual podamos sentarnos y mantener a la mayoría porque realmente se lo han ganado”, comentó.

Barco cerró el tema de la planificación reiterando la meta de competir internacionalmente. Aseguró que el objetivo es mantener la base del plantel “pensando en que tenemos una Copa Libertadores, donde sin duda vamos a intentar llegar lo más lejos posible”.

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, conversó sobre los fichajes y las movidas en el club para el 2026. (Foto: Lenin Tadeo / GEC).

