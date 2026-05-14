El tenis peruano atraviesa una primavera dorada que no se veía en décadas, y Luis Horna lo sabe mejor que nadie. El capitán de Copa Davis se encuentra en Europa supervisando el crecimiento exponencial de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, las dos joyas que prometen sacudir el polvo de ladrillo en Roland Garros 2026. Con un ranking histórico y una proyección que asusta al circuito, la “armada peruana” se alista para una gira de Grand Slam que podría marcar un antes y un después en el deporte nacional. La expectativa es máxima, ya que ver a dos jóvenes de 21 años compitiendo en la élite mundial devuelve a nuestro país al mapa del tenis de primer nivel, recordándonos las épocas más gloriosas de las raquetas nacionales.

Ignacio Buse, consolidado en el puesto 62 del mundo, y Gonzalo Bueno, firme en el top 200, representan la esperanza de un país que vuelve a soñar con las grandes ligas. Ambos atletas han intensificado sus entrenamientos en Barcelona bajo la atenta mirada de Horna, preparándose para los cuadros principales y las fases clasificatorias que iniciarán esta semana en la capital francesa.

Para Horna, la actualidad de sus dirigidos supera cualquier registro previo por la precocidad y el talento que despliegan en cada torneo. “Estamos en una etapa en la que hoy por hoy estamos probablemente en el mejor momento tenístico que hemos tenido hace muchísimos años”, aseguró el extenista en ‘Juego en Corto’.

Ignacio Buse entró al cuadro principal del Roland Garros. (Foto: Getty Images)

Sobre la raqueta número uno del país, el capitán destacó su versatilidad táctica y capacidad de respuesta ante los constantes cambios de superficie en el tour profesional. “Nacho tiene una habilidad muy especial para adaptarse. Tiene una flexibilidad para jugar bien en todas las canchas, lo que le juega a favor para enfrentar cada temporada”, explicó.

El vínculo personal entre ambos tenistas fue resaltado por Horna como un factor diferencial que potencia el rendimiento del equipo en el extranjero. “Llegamos con Gonzalo algunos días antes de la clasificación. Son dos chicos que se llevan muy bien, tienen muy buena relación y la verdad que la pasamos muy bien”, reveló.

Pensando en la Copa Davis, el capitán analizó las últimas series de playoffs y se enfocó en el próximo duelo ante Paraguay que se jugará en Lima. “Tenemos que seguir dándonos la oportunidad; espero que el sorteo nos regale en algún momento una serie local en esas instancias y tratar de aprovecharla”, comentó sobre el proceso.

Juan Pablo Varillas junto a Ignacio Buse y Gonzalo Bueno en 2024. (Instagram)

Finalmente, la leyenda del tenis peruano definió el ADN combativo que caracteriza a nuestros representantes desde la época de Jaime Yzaga. “Siempre se nos ha visto como jugadores muy peleadores, muy guerreros. Estos chicos lo tienen, cada quien con su estilo, pero dispuestos a luchar y dejar el nombre en alto”, concluyó.

Con el inicio de la ‘qualy’ de Roland Garros a la vuelta de la esquina, el optimismo de Luis Horna contagia a una hinchada que vuelve a vibrar. El objetivo es claro: consolidar este gran momento con resultados que permitan a Buse y Bueno seguir escalando posiciones en la élite del ranking mundial.

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