Alianza Lima es el puntero absoluto del Torneo Apertura con 33 unidades, sin embargo, a falta de tres jornadas para que finalice este primer certamen de la temporada, nada está dicho. Precisamente este fin de semana los íntimos tienen un partido más que crucial en su visita a Cienciano, pues si bien su primer escolta es Los Chankas con 30 puntos, los cusqueños marchan terceros con 29 unidades y, de ganar en casa, podrían quedar a un punto de la cima.

En ese sentido, en Alianza Lima ya vienen trabajando en la planificación para esta visita a la ciudad imperial, con la consigna de volver a la capital con un triunfo que les permita distanciarse de sus más cercanos perseguidores. Un detalle clave en esta planificación tiene que ver con los futbolistas que tendrá disponible Pablo Guede para armar su convocatoria.

Así pues, en las últimas horas se reveló una buena noticia para el director técnico argentino: Fernando Gaibor, quien durante el partido ante Sporting Cristal sufrió molestias físicas y tuvo que ser sustituido por Jesús Castillo, ya está del todo recuperado y cuenta con el alta del departamento médico para sumar minutos ante Cienciano. Eso sí, Guede decidirá si vas desde el arranque o lo usa como pieza de recambio.

Fernando Gaibor tiene el alta médica para estar disponible ante Cienciano. (Foto: Getty Images)

Como este partido es en altura, posiblemente Pablo Guede decida reservar a Gaibor en el banquillo de suplentes y utilizarlo si el contexto se lo pide, con la finalidad de no exigirlo si no es necesario, entendiendo que en la próxima semana también tienen un choque crucial ante Los Chankas en Matute. Recordemos que en el último encuentro de los blanquiazul en altura ante ADT, el ecuatoriano salió en lista pero no ingresó en ningún momento.

Por otro lado, la citada fuente también dio información importante sobre el proceso de recuperación de Alan Cantero: hasta el momento no entrena al 100% y lo más seguro es que el comando técnico de Alianza Lima decida esperar una semana más para darle minutos, pues el partido en Cusco supone un desgaste que podría provocar un recrudecimiento en su distensión muscular. En tal sentido, el argentino apunta a reaparecer contra Los Chankas.

Un detalle no menor es que Guede recuperará a Luis Advíncula, quien no pudo estar ante Sporting Cristal por suspensión tras haber acumulado cinco tarjetas amarillas. El ‘Rayo’ ya está habilitado y se perfila como titular por la banda derecha, devolviendo a Marco Huamán su lugar en el flanco izquierdo. Aunque esto está por confirmarse, se espera que Alianza Lima pruebe una línea de tres contra el ‘Papá’. Esto se definirá en las próximas horas.

La recuperación de Alan Cantero está tardando más de lo esperado. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate por 1-1 ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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