El último empate por 1-1 ante Alianza Lima volvió a dejar conclusiones negativas en Sporting Cristal, pensando en lo que pueda hacer el equipo durante el segundo semestre de la temporada, con el objetivo de revertir el mal momento que están atravesando en el Torneo Apertura y ver si les alcanza para luchar por el Clausura. En medio de esto, es inevitable que alrededor del club rimense se empiecen a vincular nombres de posibles fichajes.

En ese sentido, en las últimas horas ha empezado a tomar fuerza el acercamiento entre Beto da Silva y Sporting Cristal, según confirmó el periodista Michael Cordero en Sin TV. El delantero, de pasado en el cuadro cervecero, está atravesando un buen presente en Deportivo Garcilaso y quieren repatriarlo para que aporte una buena cuota ofensiva dentro del esquema de Zé Ricardo.

Esta no es la primera vez que hay un diálogo entre ambas partes, pues a inicios de año ya hubo una conversación entre el club y el futbolista, algo que finalmente no prosperó y que decantó en que firmase por el ‘Pedacito de Cielo’. No obstante, la necesidad de los celestes de sumar a un atacante que no ocupe plaza de extranjero llevaría a que esta vez sí se intensifiquen las negociaciones.

Beto da Silva registra cinco goles en la Liga 1 2026. (Foto: Deportivo Garcilaso)

En cuanto a números, Beto da Silva registra cinco goles en 14 partidos disputados en la Liga 1 2026, además de tres asistencias; es decir, ocho contribuciones de gol. Futbolísticamente se nota un crecimiento en el juego de ‘Betoto’, algo que lo ha convertido en titular indiscutible en Deportivo Garcilaso.

Por otro lado, este no sería el único jugador en la mira de Sporting Cristal. Según precisaron en Fútbol Satélite, el área deportiva, liderada por Gustavo Zevallos como director deportivo, tiene en mente a un elemento que pueda jugar de zaguero y de volante. Asimismo, además de sus condiciones en el campo desde lo futbolístico, debe tener mucho carácter para sumar peso en el vestuario.

La idea que tienen en la interna del cuadro bajopontino es que este jugador pueda complementarse muy bien con Miguel Araujo, quien viene siendo el líder del equipo por su personalidad e injerencia dentro del plantel. Veremos qué sucede con el correr de las semanas. Ojo, el libro de pases para los fichajes del Torneo Clausura se abrirán el 1 de julio y se cerrará el 11 de agosto.

Beto Da Silva debutó con Sporting Cristal en la temporada 2013. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su último empate por 1-1 ante Alianza Lima, Sporting Cristal volverá a tener este fin de semana cuando visite a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este viernes 15 de mayo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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