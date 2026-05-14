En los últimos días, estalló un escándalo en el fútbol peruano que tiene a UTC como protagonista principal. Después de que el club acudiera a la justicia ordinaria para dejar sin efecto la quita de dos puntos por deudas con Gaspar Gentile, quien estuvo en dicha institución entre el 2021 y 2023, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) salió con la pierna en alto y criticó duramente esta medida, catalogando al ‘Gavilán del Norte’ como un equipo que está poniendo en riesgo el normal desarrollo de la Liga 1.

La historia comenzó cuando Gaspar Gentile presentó un reclamo ante la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas por una deuda pendiente de UTC. Dicha entidad resolvió que el conjunto cajamarquino debía pagarle al delantero que actualmente pertenece a Alianza Lima, algo que finalmente no hicieron.

Como este pago no se dio en tiempo y forma, la siguiente medida que se tomó fue sancionar a UTC con la quita de dos puntos en la Liga 1 2026. La cosa no quedó ahí, pues los altos mandos de la institución ‘cajacha’ decidieron acudir a la justicia ordinaria de Cajamarca para conseguir –en tiempo récord– una medida cautelar que deje sin efecto la sanción que recibieron.

Aquí donde radica el problema, pues tal como sucedió el año pasado con Ayacucho FC y Deportivo Binacional, un equipo de fútbol no puede recurrir a la justicia ordinaria para dejar sin efecto una medida tomada por un órgano jurisdiccional deportivo. Es decir, UTC estaba impedido de pedir la medida cautelar que hizo que conserven los puntos que le habían quitado.

La SAFAP, por su parte, alzó su voz y mencionó al presidente de UTC, Osías Ramírez, como el principal responsable de esta polémica jugada. “UTC, a través de su presidente Osías Ramírez, ha recurrido a la Jueza Magaly Janneth Castañeda Sánchez del 2do Juzgado Civil en Cajamarca quien ha emitido una Acción de Amparo a favor del club para que este no reciba sanciones por el incumplimiento de los pagos ordenados por la CCRD, por concepto de beneficios sociales adeudados a los futbolistas”, señalaron en un comunicado.

La Agremiación, además, dejó constancia de que Ramírez pertenece a la actual gestión de la Federación Peruana de Fútbol, lo cual agrava aún más la situación. “El Sr. Ramírez, en este caso, con el agravante de que es miembro del Directorio de la propia FPF, está denunciando a la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas y sus árbitros para evitar ser sancionado por no pagar sus deudas”, precisaron.

Osías Ramírez no guardó silencio y recientemente, en una entrevista con Ovación, dio sus descargos tras lo dicho por la SAFAP. “Nosotros no estamos poniendo en peligro al fútbol peruano. Lo que estamos haciendo es defender al club dentro de un Estado de derecho. Cuando sentimos que no se respeta el debido proceso ni el derecho de defensa, tenemos todo el derecho de acudir a la justicia constitucional”, argumentó.

El presidente de UTC precisó que al acudir a la justicia ordinaria no busca ponerse en contra de las instituciones que rigen las normas y sanciones en el fútbol peruano. “Acá quieren hacer ver que pedir garantías legales es atacar al fútbol, y eso no es cierto. UTC respeta a los jugadores, a la FPF y a las instituciones, pero también exige respeto para los clubes”, añadió.

Según su mirada, UTC ha sido víctima de abusos y el hecho de acudir a la justicia ordinaria solo busca proteger los intereses de su equipo. “Nadie puede pretender que los clubes renuncien a sus derechos constitucionales. Esta acción no busca destruir nada, busca corregir abusos y garantizar un proceso justo”, aseveró.

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