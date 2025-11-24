La vida de María Fernanda Reyes sigue un objetivo claro el cual es seguir superándose como profesional. Destacada en surf, viene de coronarse campeona sudamericana y campeona continental de longboard del circuito ALAS Global Tour, tras superar a todas sus rivales en la playa El Paredón, en Guatemala. Ahora, tiene la mirada puesta en su participación de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima-2025. La historia de nuestra compatriota siempre será motivo de orgullo, aunque siente que todavía queda mucho para llegar a su meta: ser la mejor del mundo. En charla con Depor, nos reveló algunos detalles de su día a día.

Este año, Mafer pudo asistir a 7 de las 10 paradas del circuito continental, consiguiendo el primer lugar en 5 oportunidades: Popoyo (Nicaragua), Punta Rocas (Perú), Boca del Toro (Panamá), Huanchaco (Perú), y El Paredón (Guatemala). En este último destino se consagró triple campeona (de la sede, sudamericana y regional) y consiguió uno de los 24 boletos para competir por el título absoluto del ALAS Global Tour.

¿Cómo fue el proceso para alcanzar este título?

Bueno, ha sido algo nuevo, un nuevo título para llevarme a casa, no solamente del evento, sino de todo el circuito. Así que estoy contenta, motivada y he competido con varias chicas de diferentes lados del mundo y cada vez el nivel en este circuito está creciendo mucho más y haciendo que uno se exija cada vez más. Por eso es que no dejo de competir, es lo que más me gusta y me encanta representar a mi país.

¿Cuánto motiva a un deportista el ganar este tipo de competencia y evidenciar un crecimiento a la par como profesional?

Bueno, motiva un montón porque también nos ayuda a madurar mucho más en la par de competitivamente para eventos mucho más grandes, digamos. Pero teniendo un roce internacional hace que la presión y todo, o sea, psicológicamente me viene preparando para unos Juegos Panamericanos, para Mundiales también, ¿no? Igual hay varias chicas que han ganado medallas internacionales en Panamericanos y todo en este evento. Entonces el nivel es fuerte al nivel continental, así que feliz porque me exijo mucho más y eso hace que me sienta feliz con mi resultado.

A nivel competitivo, ¿cómo sientes que va aumentando la exigencia, en cuanto a los títulos que obtienes?

Bueno, el próximo año viene el Mundial, ya tengo dos medallas del mundo, así que estoy contenta por eso. Quiero seguir teniendo más podios internacionalmente. Quiero ser, en verdad, la mejor del mundo y hacerlo no es fácil. Hay que estar en una constancia, eso es lo que busco. Ser más constante, madurar mucho más competitivamente en el nivel también para llegar a LIMA 2027. Mucho más madura y muchísimo más preparada.

María Fernanda Reyes se prepara para competir en los Juegos Bolivarianos. (Foto: Difusión)

¿Y los Juegos Bolivarianos?

También son mis primeros Juegos Bolivarianos, así que estoy contenta porque voy a buscar esa medalla de oro y tener un logro más en casa. Es un evento que nunca he competido, así que va a ser una nueva experiencia para mí.

Competir en casa, imagino que siempre será un plus...

Punta Rocas es una ola que conocemos, es una ola que a veces es mi amiga y a veces no. Nos queremos y eso me ayuda a sacar mi mejor versión. Sacar lo mejor de mí, porque Punta Roca siempre sorprende, nunca sabes cómo va a estar, si va a estar chico, grande. Entonces, es algo que me gusta. Saca la mejor versión de mí, dentro y fuera del agua.

Teniendo en cuenta los logros obtenidos en este último tiempo, ¿sientes que el surf necesita mejor difusión?

Es importantísimo la prensa para conocer a todos los deportistas porque detrás de la medalla hay una historia. Todo un camino por delante de resiliencia, de trabajo duro, de constancia, de disciplina. Y cómo han llegado hasta donde están para poder lograr lo que tienen. Si no fuese por ustedes, no podríamos darnos a conocer, no podríamos seguir haciendo nuestro deporte. Vivir el deporte en el Perú es difícil, entonces tratamos de trabajar arduamente con las marcas privadas, con el Estado también para que mejore las leyes. El surf también es nuestro trabajo, nos dedicamos al 100%, pero a veces para algunos no es tan rentable porque también tienen una vida que seguir.

¿Cuánto crees también que han crecido tus compañeros en este tiempo?

La verdad que mis compañeros de Perú, en sus deportes, sus disciplinas, son muy buenos, tienen muchísimo nivel Perú en surf. Tenemos campeones mundiales, campeones continentales, sudamericanos. Vania Torres, por ejemplo, es un título nuevo que se suma al equipo de surf en su modalidad. Entonces, feliz por ella y todo el equipo está feliz porque es algo que ha venido ella buscando durante muchísimo tiempo.

¿Consideras que el Perú es una potencia en este deporte?

El surf en Perú es una de las potencias, siempre Perú se escucha. Saben que no somos un equipo fácil de derrotar. Por lo menos, el surf no es un equipo fácil de derrotar. Saben que estamos aquí y le toman la primera gana y ya saben que no va a ser fácil. Venimos compitiendo y estratégicamente tenemos una buena base sólida.

¿Alguna expectativa, comentario o visión para los Juegos Bolivarianos que se vienen?

Los Bolivarianos espero que sea una vitrina para muchos deportistas, como para mí. Que se hagan conocer, para que vean de qué están hechos. Muy aparte de una medalla, el esfuerzo que realizan para poder llegar ahí, tener a la familia apoyándote es muy importante. Que todos los peruanos estén ahí, la verdad que es un apoyo enorme porque, sin ellos, en verdad, no podríamos estar compitiendo. Necesitamos el apoyo de todos los peruanos para que nos ayuden, para poder seguir, para que nos den la buena vibra en las redes, en las competencias. Si nos saben, bueno, preguntar y nosotros contentos de explicarles cómo funciona el deporte.

María Fernanda Reyes se prepara para competir en los Juegos Bolivarianos. (Foto: Difusión)

TE PUEDE INTERESAR