Este fin de semana finalizó la etapa regular de la Liga 1 2025 y, pese a vencer por 3-0 a UTC, a Alianza Lima no le alcanzó para clasificar a la final de los play-offs por el cupo de Perú 2 y tendrá que empezar su camino desde la semifinal, donde enfrentará a Sporting Cristal, con Cusco FC a la espera de su rival. En medio de esta definición, el área deportiva continúa trabajando en la conformación del plantel de cara a la próxima temporada y recientemente salió a la luz un nombre que es del gusto del comando técnico de Néstor Gorosito: Cristian Carbajal.

El lateral izquierdo de Sport Boys, quien recientemente debutó en con la Selección Peruana en el amistoso frente a Rusia, está bajo la lupa de Alianza Lima y las negociaciones por su contratación ya están avanzadas. Según revelaron en L1 MAX, todo está encaminado y solo es cuestión de días para que se concrete su arribo a tienda íntima.

Carbajal tiene contrato con Sport Boys hasta finales del 2026, por lo que si Alianza Lima quiere hacerse con sus servicios deberá llegar a un entendimiento con la institución del Callao. Según añadió el periodista Uriel Iugt, la cláusula de rescisión del futbolista está valorizado en 150 mil dólares, pero los blanquiazules quieren pagar un monto inferior a dicha cifra.

Cristian Carbajal tiene contrato con Sport Boys hasta finales del 2026. (Foto: Sport Boys)

Si bien el tema económico no está destrabado, desde Alianza Lima son optimistas y creen que pronto llegarán a un acuerdo con la ‘Misilera’. Si este fichaje se finiquita pronto, sería una de las primeras contrataciones del cuadro victoriano de cara a la temporada 2026, buscando reforzar el flanco izquierdo.

Esto va en concordancia con lo informado hace unas semanas: Ricardo Lagos, quien tiene contrato hasta finales de este 2025, tiene las horas contadas con los blanquiazules y lo más seguro es que no le renueven el contrato. Así pues, Cristian Carbajal se sumaría al equipo para ser una competencia directa de Miguel Trauco.

El futbolista de 26 años disputó 32 partidos con los rosados a lo largo de la temporada 2025, registrando un gol y cuatro asistencias en 2555 minutos jugados. Su nombre está muy bien considerado en la Videna y lo ven como un lateral con proyección dentro de la Selección Peruana. Así pues, su llegada a Alianza Lima podría significar una mejor vitrina para su carrera, con la posibilidad de competir en la Copa Libertadores 2026.

Cristian Carbajal registra un partido con la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de vencer por 3-0 a UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

