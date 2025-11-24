Con las llaves de los play-offs de la Liga 1 definidas, Cusco FC de colocó directo en la final después de su victoria por 2-1 sobre Sport Huancayo, independientemente de que Alianza Lima también se impuso por 3-0 frente a UTC. Así pues, los dorados cuentan con una inmejorable posibilidad para llevarse el cupo de Perú 2 y afrontar la Copa Libertadores 2026 desde la fase de grupos.

Ahora solo resta definir a su rival: Sporting Cristal y Alianza Lima se verán las caras en la semifinal, en una llave con partidos de ida y vuelta. En Cusco FC saben que cualquiera de los dos no será un contendiente sencillo, por lo visto a lo largo de la temporada y porque en el papel cuentan con un plantel más amplio para este tipo de instancias.

Más allá de lo que pueda pasar en unos días, en la interna del cuadro imperial están orgullosos del progreso que han tenido a lo largo de este 2025, superando por largo el quinto puesto que consiguieron en el 2024. Miguel Rondelli fue el más feliz de todos, valorando este paso que dio su equipo rumbo al objetivo de llevarse el cupo de Perú 2.

“Estamos a dos partidos de cumplir el objetivo. Ya no es un sueño; sueño era al principio del año. Después de la primera parte y de la segunda, con los números que tiene este equipo, creo que ya no es un sueño, sino un objetivo”, manifestó en su más reciente conferencia de prensa.

Miguel Rondelli llegó a Cusco FC tras su paso por Emelec. (Foto: Cusco FC)

El director técnico de 47 años sabe que la tarea no está completa, por lo que no se confía y ahora mira con tranquilidad lo que pueda pasar en la final de estos play-offs. “Nos faltan dos encuentros. Estamos contentos. No solo era importante asegurar un lugar en esa final, sino dar un escalón más hacia el objetivo. Ya aseguramos ser Perú 3 y ahora vamos por asegurar ser Perú 2”, añadió.

¿Qué piensa de Alianza Lima y Sporting Cristal? Rondelli sabe que ambos son rivales complicados, especialmente porque tienen experiencia en duelos ‘mata-mata’. “En cuanto a ventajas, más allá de jugar dos partidos menos, es enfrentarse a dos rivales que están acostumbrados a disputar este tipo de series. Somos un equipo que recién está aprendiendo a jugar estos partidos”, complementó.

Independientemente de lo que suceda en estos play-offs, el entrenador de Cusco FC valoró el crecimiento de su plantel con respecto al año pasado y ahora apunta a dar otro salto de calidad en el 2026, quizás con la posibilidad de pelear más arriba y luchar por el título nacional. “Este año hemos tenido un aprendizaje muy grande”, sentenció.

Cusco FC buscará meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Después de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Cusco FC volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando enfrente al ganador de la llave entre Sporting Cristal y Alianza Lima, en el partido válido por la ida de la final de los play-offs por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el miércoles 10 de diciembre, con horario y escenario aún por definirse.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR