Jason Collins, una de las figuras más valientes y trascendentales en la historia reciente de la NBA, falleció este 12 de mayo a la edad de 47 años. Su deceso se produjo tras una intensa y pública batalla contra un glioblastoma multiforme en fase 4, un tipo de cáncer cerebral extremadamente agresivo e incurable. La noticia ha conmovido no solo al mundo del baloncesto, sino a la comunidad internacional, que veía en él a un pionero de los derechos civiles en el deporte profesional.

El diagnóstico que finalmente le arrebató la vida fue revelado por el propio Collins a finales de 2025.Los médicos identificaron un tumor del tamaño de una pelota de béisbol situado en el lóbulo frontal, que ya se había ramificado hacia ambos hemisferios del cerebro. A pesar de someterse a tratamientos experimentales de inmunoterapia personalizada en Singapur y a rigurosas sesiones de radiación, la naturaleza invasiva del glioblastoma —caracterizado por su rápido crecimiento— terminó por comprometer sus funciones vitales.

La historia de Jason Collins siempre estará marcada por el 29 de abril de 2013, día en que publicó un histórico ensayo en la revista Sports Illustrated. Con la frase “Soy un pívot de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay”, Collins se convirtió en el primer atleta masculino en activo de las cuatro grandes ligas de Estados Unidos (NBA, NFL, MLB y NHL) en declarar abiertamente su homosexualidad. Aquel gesto rompió décadas de silencio y tabúes en los vestuarios profesionales, abriendo la puerta a una nueva era de inclusión.

Nacido en 1978 en California, Jason creció junto a su hermano gemelo, Jarron Collins, compartiendo una pasión absoluta por el baloncesto. Ambos brillaron en la Universidad de Stanford antes de dar el salto al profesionalismo. Jason fue seleccionado en la posición 18 del Draft de 2001, iniciando una sólida carrera de 13 temporadas en la que se destacó por su inteligencia táctica, su dureza defensiva y su profesionalismo impecable, jugando para equipos como los New Jersey Nets, Boston Celtics y Brooklyn Nets.

Aunque sus estadísticas personales (promedios de 3.6 puntos y 3.7 rebotes) no reflejaban el impacto total de su juego, Collins fue una pieza fundamental en los equipos que integró. Disputó dos finales consecutivas de la NBA con los Nets en 2002 y 2003, ganándose el respeto de estrellas y entrenadores por su capacidad para realizar el “trabajo sucio”: defender a pívots más corpulentos y establecer bloqueos sacrificados. Su valor como compañero de equipo fue, a menudo, el pegamento que mantenía unidas a las plantillas.

Tras su retiro de las canchas en 2014, Collins no se alejó del foco público, sino que transformó su plataforma en una herramienta de activismo. Trabajó incansablemente como Embajador de NBA Cares, promoviendo la aceptación y la diversidad. Su valentía fue reconocida incluso por figuras políticas de primer nivel; el entonces presidente Barack Obama lo llamó personalmente para agradecerle su coraje, señalando que su honestidad ayudaría a innumerables jóvenes a sentirse cómodos con su propia identidad.

En el ámbito personal, Jason había encontrado una gran estabilidad en los últimos años. En mayo de 2025, apenas meses antes de recibir su diagnóstico médico, contrajo matrimonio con el productor de cine Brunson Green en una emotiva ceremonia en Austin, Texas. A pesar de la devastadora noticia sobre su salud, Collins enfrentó el cáncer con la misma determinación con la que defendía la pintura en la NBA, compartiendo su proceso para dar visibilidad a la investigación sobre tumores cerebrales.

Hoy, la NBA despide a un hombre que fue mucho más que un jugador de rol. Jason Collins deja un legado de autenticidad que permitió a otros atletas vivir sin esconderse. Su partida a los 47 años deja un vacío inmenso, pero su nombre permanecerá en los libros de historia como el deportista que tuvo la fuerza necesaria para derribar uno de los muros más altos del deporte moderno, demostrando que la verdadera grandeza se mide por la integridad fuera de la cancha.

Jason Collins fue el primer jugador de la NBA en declararse homosexual. (Internet)

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