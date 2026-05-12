Universitario de Deportes no pasó del empate sin goles ante Sport Boys, por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas se vieron forzados a jugar en inferioridad numérica, desde el primer minuto de juego, tras la expulsión temprana del ecuatoriano José Carabalí, quien recibió la roja directa, tras derribar al atacante rosado Luis Urruti.

Al respecto, el defensor de la ‘U’, Caín Fara, compartió su opinión de una jugada inesperada para un inicio de partido y que, sin duda, fue determinante para el desarrollo de un encuentro disputado hasta el minuto final. De hecho, considera que el árbitro Bruno Pérez pudo ser llamado desde el VAR.

“Realmente no la vi (la jugada de la roja). Fue muy temprana y el jugador de ellos iba hacia afuera. Para mí no era para roja, pero no quiero juzgar al juez sin ver la jugada. Desde adentro me parece que se apresura mucho y el VAR no lo llama, por algo será... pero bueno, nos condicionó un poco”, dijo en declaraciones post partido.

Pese a esta polémica jugada, Universitario sostuvo el marcador en cero y, sobre el final de las acciones, incluso pudo marcar en los pies de José Rivera, quien desperdició un mano a mano con el golero rosado Diego Melián.

“Sumar era importante y mantener el cero también. Nos condicionó un poco la expulsión, pero igualmente tenemos que tener herramientas y armas para salir a buscar el partido. Mostramos otra personalidad y en la última jugada lo pudimos haber ganado; y quizás se estaría declarando de otra forma, pero es un punto importante por mantener el arco en cero y por sumar”, apuntó Fara.

Carabalí fue expulsado en el primer minuto de juego. (Foto: Grupo El Comercio)

Por otro lado, el defensor argentino fue consultado sobre un eventual cambio de sistema, con la llegada de su compatriota Héctor Cuper, quien fue confirmado como nuevo entrenador del club para lo que resta de la temporada.

“Hay jugadores de mucha jerarquía y calidad que saben adaptarse a muchos sistemas. Que la línea de tres sea una táctica ganadora que se venía usando no quiere decir que no podamos jugar con línea de cuatro; al contrario”, dijo.

Universitario recibirá a Atlético Grau en el Estadio Monumental este viernes y alistará su viaje a Montevideo para medirse el próximo miércoles 20 de mayo a Nacional por Copa Libertadores.

TE PUEDE INTERESAR