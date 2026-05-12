Durante la temporada pasada, Piero Cari se erigió como una de las revelaciones de Alianza Lima de la mano de Néstor Gorosito, jugando una importante cantidad de partidos y sumando muchos minutos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Para este 2026, aunque en menor medida, se esperaba que fuera una pieza de recambio para Pablo Guede; sin embargo, hoy por hoy no sale en una lista de convocados desde hace cinco partidos y existe poca claridad respecto a su presente.

La última vez que Cari salió en lista fue en el clásico ante Universitario de Deportes, donde Alianza Lima cayó por 1-0 en el Estadio Monumental. Aquel día el volante fue considerando en el banquillo de suplentes, pero no fue utilizado por Guede. Así pues, desde entonces no ha vuelto a aparecer en una convocatoria y la situación parece que no cambiará en lo que resta del Torneo Apertura.

En ese sentido, en una reciente entrevista con Fútbol Como Cancha, Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, aclaró cuál es la situación de Piero Cari en la interna de la institución. Según afirmó el directivo, el mediocampista no está jugando únicamente por una decisión estrictamente técnica, ya que para Pablo Guede hay otros elementos que están por encima en su escala de consideración.

“Piero (Cari) es parte del equipo. En este momento no está dentro de las sociedades que Pablo encuentra en la cancha con otros jugadores, pero sigue con nosotros. Es un chico que nos interesa y que proviene de nuestra cantera; actualmente se encuentra entrenando con el primer equipo”, señaló en el programa de RPP Noticias.

Piero Cari solo ha disputado cuatro partidos en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

En lo que va de la presente temporada, Piero Cari ha disputado un total cuatro partidos: dos por la Copa Libertadores y dos por la Liga 1. En estos encuentros, el volante solo fue titular en uno y en el resto ingresó como recambio, acumulando hasta la fecha un total de 107′ en cancha. ¿Esto cambiará para la segunda parte del año?

Un detalle no menor es que Cari tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Hasta hace no mucho, era considerado un jugador exportable y gracias a su nivel en la campaña del año pasado, generó interés en algunos clubes del exterior. Sin embargo, sin minutos ni chances para mostrarse, seguramente el club muy pronto tome alguna decisión para su futuro.

Pablo Guede no tiene en consideración a Piero Cari. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate por 1-1 ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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