La carrera por ser el máximo artillero del ‘Viejo Continente’ ha entrado en su recta final y, a diferencia de años anteriores, el panorama parece tener un dueño casi indiscutible. Harry Kane, el delantero del Bayern Múnich, se perfila para levantar el galardón de la Bota de Oro. Con la Bundesliga ya decidida, el inglés ha mantenido una regularidad asombrosa que lo sitúa varios escalones por encima de sus perseguidores más mediáticos, consolidándose como el referente absoluto del gol en Europa.

A día de hoy, ‘Hurricante’ registra una cifra impresionante de 33 goles en la liga alemana. Gracias al sistema de puntuación de la Bota de Oro, que otorga dos puntos por cada gol en las cinco grandes ligas, Kane suma 66 puntos. Su promedio es de un tanto cada 67 minutos, una estadística que refleja no solo su capacidad de finalización, sino su perfecta adaptación al sistema ofensivo bávaro.

En el segundo escalón aparece Erling Haaland. El ‘Androide’ del Manchester City acumula 26 goles en la Premier League (52 puntos). Aunque sus números serían suficientes para liderar el ranking en cualquier otra temporada, este año ha sufrido una ligera irregularidad en el tramo de 2026, lo que le ha impedido recortar distancias con el líder. A pesar de ello, su presencia en el podio ratifica que sigue siendo el definidor más letal del fútbol inglés.

La gran sorpresa en la parte alta de la tabla tiene nombre propio: Igor Thiago. El delantero brasileño del Brentford ha irrumpido con fuerza en la élite europea sumando 22 goles. Su capacidad para sostener a un equipo de media tabla en la Premier League lo ha puesto en el radar de los gigantes del continente. Thiago no solo compite por el trofeo, sino que se ha convertido en la revelación absoluta de la campaña y apunta a disputar el Mundial 2026.

Harry Kane domina la lucha por la Bota de Oro 2026. (Foto: AFP)

Kylian Mbappé, el vigente ganador del trofeo tras su gran 2024-25, ocupa actualmente la cuarta posición. El delantero del Real Madrid suma 24 goles en LaLiga, pero sus recientes problemas físicos le han pasado factura en el momento decisivo. Aunque su promedio de gol por partido sigue siendo importante, la brecha de nueve tantos respecto a Kane parece, a estas alturas, una distancia insalvable considerando que restan tres jornadas para el cierre del campeonato español.

No podemos ignorar la presencia de Vedat Muriqi, quien iguala en la tabla con 22 goles defendiendo la camiseta del Mallorca. El atacante de Kosovo ha sido el pilar de su equipo en la lucha por la permanencia, demostrando que la efectividad no es exclusiva de los clubes que pelean el título. Su inclusión en el Top 5 europeo es un premio a un futbolista que fue clave peleando el último partido al repechaje europeo al Mundial 2026.

Más atrás en el pelotón aparecen nombres que intentan un último esfuerzo por entrar en el podio. Jugadores como Deniz Undav del Stuttgart (19 goles) y Lautaro Martínez del Inter de Milán (17 goles) mantienen su vigencia, aunque sus posibilidades de pelear el primer lugar son nulas. La competencia este año ha sido feroz, y prácticamente el promedio por entrar en la lucha por el trofeo se ha situado por encima de la barrera de los 25 goles.

En conclusión, salvo una catástrofe deportiva o una racha histórica de Haaland en los últimos partidos de la Premier, Harry Kane grabará nuevamente su nombre en el trofeo. La jerarquía del inglés ha sido el factor diferencial en un curso donde Mbappé y el noruego no pudieron mantener el ritmo frenético del atacante del Bayern. El trono del gol en Europa ya tiene reservado el nombre de su rey para este 2026.

Kylian Mbappé tuvo un cierre complicado de temporada sin ganar LaLiga ni la Champions League. (Foto: AFP)

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