Mundial de Clubes de Vóley 2025: Resultados y tabla de posiciones con Alianza Lima

El Campeonato Mundial de Clubes Femenino de la FIVB 2025 arrancó con fuerza en el Mercado Livre Arena Pacaembu de São Paulo, marcando un hito para el voleibol peruano con la participación de , que llegó al torneo tras conseguir el subcampeonato sudamericano. La jornada inaugural dejó clara la jerarquía de los favoritos, donde los equipos brasileños e italianos impusieron condiciones rápidamente. Sin embargo, aún faltan dos jornadas más donde los demás equipos podrán revertir los primeros resultados.

En lo que respecta al Grupo A, está conformado por los rivales del cuadro peruano Alianza Lima, donde se mide frente a Osasco, un histórico club de Brasil, Savino del Benne que es uno de los representantes de Italia y el Zhetysu VC, representante asiático de Kazajistán.

Por otro lado, en el Grupo B, se encuentra Denti Praia, el vigente campeón sudamericano, Zamalek Sporting Club que es de Egipto, el Prosecco DOC Imoco Conegliano que viene siendo el segundo representande de Italia y el Orlando Valkyries, que llega desde Estados Unidos.

Cabe resaltar que, de acuerdo al formato, Los dos ganadores y los dos segundos clasificados de cada grupo avanzarán a las semifinales. Los cuatro equipos restantes quedarán eliminados del campeonato. En las semifinales, el ganador del Grupo A se enfrentará al segundo clasificado del Grupo B, y el ganador del Grupo B se enfrentará al segundo clasificado del Grupo A. Los ganadores de las dos semifinales avanzarán al partido por la medalla de oro y los segundos clasificados al partido por la medalla de bronce.

Resultados del Mundial de Clubes 2025:

Fecha 1:

  • Zhetyzu VC (0-3) Savino del Bene
  • Osasco (3-0) Alianza Lima
  • Dentil Praia (3-0) Zamalek Sporting Club
  • Prosecco DOC (3-0) Orlando Valkyries

Fecha 2:

  • Zhetyzu VC vs Alianza Lima
  • Osasco vs Savino del Bene
  • Dentil Praia vs Orlando Valkyries
  • Prosecco DOC vs Zamalek Sporting Club

Fecha 3:

  • Savino del Bene vs Alianza Lima
  • Osasco vs Zhetyzu VC
  • Zamalek Sporting Club vs Orlando Valkyries
  • Prosecco DOC vs Dentil Praia

Tabla de posiciones:

Grupo A

Grupo B

Puesto Equipo PJ PG PP SG SP PUNTOS
1 Savino del Bene 1 1 0 3 0 3
2 Osasco 1 1 0 3 0 3
3 Alianza Lima 1 0 1 0 3 0
4 Zhetyzu VC 1 0 1 0 3 0

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

Puesto Equipo PJ PG PP SG SP PUNTOS
1 Dentil Praia 1 1 0 3 0 3
2 Prosecco DOC 1 1 0 3 0 3
3 Orlando Valkyries 1 0 1 0 3 0
4 Zamalek SC 1 0 1 0 3 0