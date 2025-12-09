La Liga 1 2026 tendrá dos equipos debutantes: FC Cajamarca y CD Moquegua, representantes de dos departamentos futboleros y que, en el caso del cuadro sureño, le devolverá fútbol de Primera División a la ciudad luego de 12 años, cuando San Simón perdió la categoría y antes lo hizo Cobresol. Por ello, hay gran expectativa en la ‘Embestida del Sur’, que hará de local en el Estadio 25 de Noviembre. Para empezar, aseguró la renovación de su gerente deportivo Gustavo Stagnaro y su entrenador Jaime Serna, y aseguró de palabra la llegada de sus dos primeros refuerzos: el arquero Carlos Grados y el defensa Juan Diego Lojas.

En el caso de Serna, también fue renovado su comando técnico compuesto por ⁠Claudio Arrue (Preparador Físico),⁠ ⁠César Cerna (Preparador de Arqueros), ⁠José Córdova (Kinesiólogo), Juan Huapaya (Videoanalista), Oswaldo Rivas (Asistente Técnico) y César Yucra (Asistente Técnico). Es decir, apostaron por darle continuidad al equipo de trabajo que logró el ascenso a Liga 1, tras imponerse a la Universidad César Vallejo en los play-offs de Liga 2.

Si bien se mantendrán algunos futbolistas que sellaron este logro en la ‘Embestida del Sur’, el plan de Serna y la gerencia deportiva es reforzar el plantel con elementos de experiencia y recorrido en Liga 1, por ello aseguraron las llegadas de Grados y Lojas, quienes decidieron no continuar en ADT y Deportivo Garcilaso, respectivamente, y en los próximos días llegarán a Moquegua.

En el caso de Grados, viene de ser titular en ADT, aunque sobre el final del campeonato no pudo asegurar el boleto a la Copa Sudamericana para el ‘Vendaval’ de Tarma. El portero, formado en Sporting Cristal y con paso por la Selección Peruana Sub-20 en 2015, también atajó en Carlos Stein, Ayacucho FC y César Vallejo. Con 30 años, se alista para ser el ‘1′ del equipo sureño.

Juan Diego Lojas se despidió de Deportivo Garcilaso luego de tres temporadas. (Foto: Deportivo Garcilaso)

En el caso de Lojas, viene de ser capitán de Deportivo Garcilaso en las últimas tres temporadas y logró la clasificación a la Copa Sudamericana 2026; sin embargo, cerró un ciclo con el ‘Pedacito de Cielo’ y a sus 36 años se alista para vestir una nueva camiseta en el fútbol peruano luego de Sporting Cristal, León de Huánuco, Real Garcilaso, Cienciano y Alianza Atlético. Al igual que Grados, fue formado en La Florida.

Son las dos primeras contrataciones de CD Moquegua, que espera tener una buena primera temporada en Liga 1 y mantener la categoría como primer objetivo. Para ello, tendrá que hacerse fuerte en casa y dar pelea de visita; dependiendo de los resultados que consiga, incluso, podría pelear un boleto a un torneo internacional. Eso sí, faltan refuerzos por definir y confirmar.

“Hubo buena planificación, se pudo contratar buenos profesionales. No hubo retraso de pagos y toda esa conexión apoyó a lograr el objetivo. Al inicio no tuvimos resultados, pero se respetó el esfuerzo y el trabajo, y tuvimos el apoyo de la hinchada. En la Sub-20 la pasé mal, no gané ningún partido y poder tener este logro, lloré de alegría porque recuerdas cómo todo empezó desde niño y esta alegría es para la familia, mis jugadores, el club y mi comando técnico. Ahora toca pensar en el 2026”, declaró Jaime Serna, exentrenador de la Selección Peruana Sub-20 y hoy DT de CD Moquegua.

El plan de la ‘Embestida del Sur’ es sumar la mayor cantidad de refuerzos en diciembre y comenzar los primeros días de enero la pretemporada con el plantel completo. La gerencia deportiva, con Gustavo Stagnaro a la cabeza, viene evaluando las carpetas y ofrecimientos tanto de jugadores peruanos como extranjeros para afinar los últimos detalles y seguir reforzando el plantel.

Jaime Serna seguirá como DT de CD Moquegua en la temporada 2026. (Foto: CD Moquegua)

