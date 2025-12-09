A este punto de la temporada, en Alianza Lima esperaban estar enfocados en la final de los play-offs frente a Cusco FC, en busca del cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, los cálculos no fueron correctos y todo cambió en un abrir y cerrar de ojos para los blanquiazules: de estar 3-1 en la semifinal de vuelta ante Sporting Cristal, a perder por penales luego de un fatídico 3-3. ¿Las consecuencias? El golpe de nuevamente ser Perú 4 y las interrogantes tras la intempestiva salida de Néstor Gorosito, quien había renovado hasta finales del próximo año.

La primera medida de la directiva aliancista fue renovarle su respaldo a Franco Navarro Monteiro como director deportivo y a su hijo, Franco Navarro Mandayo, como gerente deportivo, en medio de los cuestionamientos de la hinchada tras la debacle ante los rimenses. Así pues, el ‘Pepón’ será el encargado de elegir al sustituto de ‘Pipo’ y, según lo revelado hace unas horas por RPP Noticias, ya hay consenso respecto a un nombre.

Se trata de Pablo Guede, entrenador argentino que dirigió al Puebla de México hasta mediados de este año, pero que quedó libre luego de renunciar por malos resultados en el arranque del Torneo Apertura del fútbol mexicano. El nacido en Buenos Aires no solo tiene el visto bueno de Navarro, sino también de la gerencia general encabezada por Fernando Cabada.

Debido a que Guede es agente libre tras su paso por México, el primer camino es tomar contacto con su agencia de representación y hacerle una propuesta formal, presentándole un proyecto deportivo que pueda convencerlo. Pese a que el panorama interno no es el mejor, en Alianza Lima son optimistas y esperan que todo pueda encaminarse pronto.

Pablo Guede está libre tras su último paso por Puebla. (Foto: Getty Images)

El estratega de 51 años practica un fútbol dinámico, intenso y con tintes modernos, parámetros totalmente opuestos a Néstor Gorosito, quien se caracterizó por proponer un juego donde primase el talento por encima del físico, muy a la vieja escuela. No obstante, a pesar de los resultados a nivel internacional, al equipo de ‘Pipo’ le costó tener un rendimiento consistente a lo largo del año.

Como futbolista, Pablo Guede fue delantero y jugó gran parte de su carrera en el ascenso español. Cuando retiró, inició su etapa de entrenador en dichas categorías, adquiriendo experiencia hasta tener los galones suficientes para probar suerte en el fútbol sudamericano, un lugar adonde siempre quiso volver.

Estuvo por Nueva Chicago, saliendo campeón de la Tercera División de Argentina. Esto le permitió dar el salto al fútbol chileno –con un previo infructuoso paso por San Lorenzo en el 2014, aunque ganó una Supercopa Argentina–, donde después de iniciar promisoriamente en Palestino, llegó a Colo Colo para vivir una etapa de ensueño. En más de tres años en el ‘Cacique’, levantó un Campeonato Nacional, una Copa de Chile y dos Supercopas.

Antes de llegar a México, Pablo Guede tuvo un breve período en el Al Ahli de Arabia Saudita, de donde se marchó rápidamente sin ganar un solo título. Posteriormente estuvo en Monarcas Morelia, Tijuana, Necaxa, Málaga de España, Argentinos Juniors y finalmente Puebla. Ahora que está suelto en plaza, en Alianza Lima ven con buenos ojos tenerlo para poner orden desde el banquillo. ¿Se concretará su llegada a La Victoria?

Pablo Guede es el principal candidato para tomar la posta de Néstor Gorosito en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

