Alianza Lima culminó la temporada 2025 como Perú 4 y por segundo año consecutivo jugará la Copa Libertadores desde la primera fase previa. Un duro golpe para la planificación e inversión del cuadro íntimo, que tenía presupuestado acabar el año en lo más alto de la tabla de posiciones. El primero en salir, tras este fracaso deportivo, fue el entrenador Néstor ‘Pipo’ Gorosito y seis salidas están a punto de confirmarse: Ángelo Campos, Ricardo Lagos, Guillermo Enrique, Alan Cantero, Pablo Ceppelini y Hernán Barcos. En el caso del ‘Pirata’, más allá del deseo de cierto sector de la directiva, no continuará en el club luego de cinco temporadas.

A todos ellos se les puede sumar Matías Succar. El delantero nacional tendrá una nueva oportunidad en la Liga 1 durante la temporada 2026, pues jugará a préstamo en Cienciano del Cusco, club que apostó por él para darle continuidad luego de dos años complicados en Alianza Lima, donde no pudo consolidarse ni mostrar la cuota goleadora que había mostrado en otros equipos.

Luego de buenas sensaciones en Deportivo Municipal y Unión Comercio, Succar tuvo un breve paso por FC Juniors de Austria y Teplice de República Checa, para volver al fútbol peruano y vestir la camiseta de Carlos A. Mannucci, donde fue goleador en la temporada 2023. Por ello, al año siguiente Alianza Lima apostó por ficharlo en medio de una gran expectiva. Sin embargo, sus cifras nunca lo respaldaron.

En Liga 1, Succar disputó 29 partidos en dos temporadas con el cuadro blanquiazul; y este año jugó tres partidos más, entre Copa Libertadores y Sudamericana. Es decir, 32 partidos donde no pudo anotar un solo gol. De hecho, culminó este año disputando apenas 10 minutos en los últimos tres meses. Se quedó en banca en múltiples ocasiones y ni siquiera fue convocado para los play-offs ante Sporting Cristal.

Matías Succar se va de Alianza Lima luego de dos temporadas donde no pudo anotar con camiseta blanquiazul. (Foto: Getty Images)

En Cienciano creen que Succar puede reencontrarse con su mejor versión, además pensando en potenciar su ataque de cara a la doble competencia en 2026: Liga 1 y Copa Sudamericana, donde el cuadro imperial irá en busca de su revancha a nivel internacional. Eso sí, será la primera experiencia del ‘9′ en un equipo que juega en una ciudad de altura.

A pesar del préstamo, el exseleccionado Sub-23 mantiene vínculo contractual con Alianza Lima hasta finales del 2027. Esto significa que, una vez concluida su temporada en Cienciano, el delantero deberá volver a La Victoria, donde el club evaluará su evolución y si tiene una revancha en el equipo blanquiazul. El retorno dependerá directamente de su rendimiento y de las necesidades del plantel en ese momento.

Ojo, de este manera Alianza Lima deja ir a dos delanteros, sumado a la partida de Hernán Barcos, y Paolo Guerrero es el único confirmado para la próxima temporada. En ese sentido, la directiva blanquiazul apostará por dos nuevos atacantes, posiblemente uno nacional y otro extranjero, para cubrir esas posiciones. Los próximos días serán claves para los anuncios oficiales en el equipo de La Victoria.

Con este préstamo, tanto Cienciano como Alianza Lima esperan resultados positivos. El club cusqueño suma una pieza que podría potenciar su ataque, mientras que los íntimos observan esta cesión como una oportunidad para revalorizar a un futbolista que aún consideran recuperable. El 2026 será un año decisivo para Matías Succar, quien no marca un gol oficial desde el 20 de abril de 2024, en la victoria de Mannucci a UTC (2-0).

Paolo Guerrero se queda como el único centro delantero del plantel, tras las salidas de Barcos y Succar. (Foto: @joseVarela)

