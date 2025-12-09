Universitario busca otro delantero para el 2026. (Foto: Universitario / Composición)
El plan tetracampeonato está en marcha y, si bien aún falta definir la continuidad de Jorge Fossati, desde la dirigencia no quieren perder el tiempo, por lo que ya emprendieron la búsqueda de un delantero extranjero. Con la salida de Diego Churín, Alex Valera quedó como principal elemento en ataque; sin embargo, desde tienda crema quieren potenciarse para estar a la altura de competencias internacionales. De esta manera, se pudo conocer que hay dos nombres en agenda: José Neris y Gonzalo Mastriani, ambos de nacionalidad uruguaya.

Noticia en desarrollo...

