Un gran escenario de la capital se prepara para vibrar una vez más con la pasión del vóley. Alianza Lima, las actuales bicampeonas de la Liga Peruana de Vóley (LPV), están listas para encender la ilusión de su hinchada y dar el puntapié inicial a una nueva campaña llena de desafíos y ambición: la temporada 2025/26. Como ya es tradición, la presentación oficial del equipo se realizará en el marco de la espectacular Noche Blanquiazul Vóley, un evento que promete ser una verdadera fiesta deportiva en el Coliseo Dibós.

Esta edición de la Noche Blanquiazul no solo servirá para que el público conozca a las figuras que defenderán la camiseta ‘íntima’ y a sus nuevos refuerzos, sino que también ofrecerá un aperitivo de alto nivel competitivo. Para medir el pulso del renovado plantel, el club ha organizado un atractivo cuadrangular internacional.

Esta emocionante jornada de exhibición pondrá a prueba a las ‘íntimas’ frente a importantes rivales antes del inicio de la LNSV, consolidando el evento como una cita obligada para todo aficionado al deporte de la net alta. Además, que será un excelente termómetro para las vigentes campeonas, que participarán en el Mundial de Clubes.

Alianza Lima se proclamó bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: GEC)

¿Qué equipos participan en la Noche Blanquiazul de Vóley?

Esta nueva edición de la Noche Blanquiazul de Vóley 2025, trae la novedad de que no solo será un equipo invitado. Así como el año pasado, con Boca Juniors, también habrá presencia internacional, pero esta vez hasta en doble oportunidad. Debido a que buscan mantener un alto nivel competitivo para lo que será el próximo Mundial de Clubes, las ‘íntimas’ han elaborado un cuadrangular para este evento.

Es así que Alianza Lima ha convocado a 3 clubes. El primero, uno peruano y uno de sus más clásicos rivales, Regatas Lima que es el equipo más campeón del vóley peruano. A su vez, volvió a convocar a un equipo argentino, pero esta vez a River Plate que culminó en el cuarto lugar en la temporada pasada en su país.

Por último, pero seguramente el que más exigencia les va a dar, es Fluminense, que es uno de los equipos más representativos del vóley brasileño y que llega de ser subcampeón tras caer en la última final frente a Flamengo. De hecho, perdió este último título pero llegaba siendo bicampeón, al igual que las ‘blanquiazules’.

Alianza Lima confirmó a los clubes invitados en la Noche Blanquiazul: Fluminense, Regatas Lima, River Plate. (Foto: @AlianzaLimaVB)

¿Cuándo se jugará la Noche Blanquiazul de Vóley?

El evento de presentación del equipo de Alianza Lima, se va a realizar en dos fechas al tratarse de un torneo cuadrangular entre todos los equipos participantes. Así como en los días más recientes ya se han visto presentaciones de otros equipos, de la misma manera se hará este mes.

A pesar de los conflictos generados con la programación de la Liga Peruana de Vóley, ya se ha confirmado que las fechas pactadas son el 25 y 26 de octubre. Días en los que iniciará también el torneo, pero Cenaida Uribe, la jefa de equipo, reveló que no habría problema y que simplemente no se presentarán a su primer partido.

“Hace cuatro meses tengo esto programado. La liga nunca comenzaba en octubre. No es rebeldía. ¿Tengo que pedir permiso para hacer un evento? La Federación debe avisar con tiempo cuándo empieza el torneo”, declaró la ex-voleibolista a De Una.

¿A qué hora se jugará la Noche Blanquiazul de Vóley?

Si bien, ya se ha confirmado la fecha de la presentación, en cuanto al horario es algo que aún no se ha podido establecer, debido a que si bien hay problemas ya con los días en los que se jugarán, se espera que la hora no choque a gran medida con la programación de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley. Por ello aún no hay hora confirmada.

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul de Vóley?

A diferencia de otros años, la Noche Blanquiazul de Vóley tendrá la novedad de que será televisado por señal abierta. El evento que se desarrollará en el Coliseo Dibós, no será transmitido por el mismo canal donde el público puede ver el torneo peruano, si no que será un canal competencia quien tendrá los derechos de este evento.

Cenaida Uribe terminó con la incertidumbre y confirmó el canal que transmitirá la presentación oficial de Alianza Lima. Que llegará a los hogares de todos los peruanos a través de América Televisión en sus canales 4 y 704 en HD. También estará disponible en América TVGO. Recuerda que si no tienes dónde visualizar este evento, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR