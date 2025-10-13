El nombre de Gustavo Álvarez comenzó a sonar con fuerza en los últimos días como posible reemplazante en el banquillo de la Selección Peruana, algo que rápidamente generó repercusión en Chile y Perú. El técnico argentino, actualmente al mando de Universidad de Chile, decidió romper su silencio y responder con firmeza ante los rumores que lo colocan como principal candidato para asumir el mando de la ‘Bicolor’. Sin rodeos, el estratega pidió “seriedad” al momento de difundir información sobre su futuro.

Álvarez habló luego del triunfo 2-1 de su equipo ante Palestino, encuentro correspondiente al campeonato chileno. Consultado sobre su supuesto acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol, el entrenador desestimó cualquier versión que no tenga sustento real y cuestionó la falta de responsabilidad de algunos medios al tratar el tema. “¿Esa publicación tiene firma? Cuando habla Gustavo Álvarez, a la cara se la ven todos y saben quién es. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los del otro. Seamos serios”, lanzó con evidente molestia.

De esta manera, el exentrenador de Huachipato, Sport Boys y Atlético Grau buscó ponerle punto final a los comentarios que lo vinculan con la Selección Peruana. Aunque no negó que le halague que su nombre aparezca entre las opciones, dejó en claro que su compromiso actual está con Universidad de Chile, institución que atraviesa una importante etapa en el torneo local y en la Copa Sudamericana.

Durante su intervención, Álvarez también aprovechó para destacar el rendimiento de su equipo tras el reciente triunfo. “El equipo fue intenso, preciso y dominante. Pudimos cerrar antes el partido, pero las expulsiones cambian los planes. Lo importante es que seguimos firmes en la pelea por los objetivos”, señaló el técnico, que busca mantener a los ‘azules’ en la zona alta de la tabla.

A pesar de que las versiones apuntaban a un supuesto interés directo desde la Federación Peruana de Fútbol, el propio Jean Ferrari (director general de fútbol de la FPF) desestimó cualquier tipo de acercamiento. En declaraciones recientes, aclaró que aún no hay conversaciones formales con ningún entrenador y que no corresponde hablar de nombres mientras el proceso de evaluación siga abierto.

Gustavo Alvarez igual estaría en carpeta para dirigir a Perú | FOTO: U. de Chile

“Me gusta Gustavo Álvarez, como también me gustan Fabián Bustos, Fossati o Gorosito. Son técnicos con perfiles importantes, pero no hay nada cerrado. No podemos entrar en una novela ni generar polémicas innecesarias”, explicó Ferrari, intentando bajar el tono de la discusión mediática que se generó en torno al futuro de la ‘Bicolor’.

Con sus palabras, Álvarez buscó dar tranquilidad tanto a la hinchada de Universidad de Chile como a su propio plantel. Su intención, según dejó entrever, es cerrar la temporada de la mejor manera posible y concentrarse en los compromisos internacionales que se avecinan. “Tenemos diez días para preparar seis partidos. Esto lo vamos a sacar adelante entre todos”, aseguró con determinación.

El estratega argentino se ha ganado respeto en el fútbol chileno por su estilo ofensivo y su capacidad para potenciar equipos con jóvenes talentos. En Perú, su paso por Sport Boys y Atlético Grau dejó buenas sensaciones, lo que explica que su nombre resurja cada vez que la selección busca nuevo entrenador.

Por ahora, la historia parece lejos de resolverse. Mientras la FPF continúa evaluando perfiles para el futuro de la Selección Peruana, Gustavo Álvarez se mantiene enfocado en sus desafíos con Universidad de Chile y deja en claro que, al menos por ahora, su presente sigue siendo azul.

