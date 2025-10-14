A 12 puntos de Universitario de Deportes –líder con 30 unidades–, Melgar fue víctima de sus malas decisiones a inicios de temporada y, por más que Juan Reynoso trató de recomponer la situación en el segundo semestre del año, a estas alturas están lejos de pelear por el título nacional. En ese sentido, el ‘Cabezón’ ya se puso manos a la obra y, junto a su comando técnico y el área deportiva del ‘Dominó’, viene planificando lo que será la conformación de su plantel para el 2026.

En su más reciente conferencia de prensa, previo al compromiso frente a Alianza Universidad en Arequipa, el exentrenador de la Selección Peruana habló sobre las decisiones que se tomarán en la interna con los más jóvenes, especialmente tras su participación en la Liga 3. Asimismo, dio detalles de qué pasará con los chicos que están en la Sub-18.

Recordemos que el equipo de Melgar en la Liga 3 quedó eliminado en cuartos de final ante Defensor José María Arguedas, con un marcador global en contra de 2-1. Asimismo, en cuanto a los menores de la Sub-18, el cuadro rojinegro va líder en su grupo en el Torneo Clausura y se perfila para meterse a los play-offs desde los cuartos de final.

“Nosotros cuando llegamos, heredamos a los muchachos de Liga 3 y los vimos durante más de un mes. Ahora, la intención es, desde hace dos semanas, que los de Liga 3 vayan a su categoría y poder insertar a los muchachos de la Sub-18 para evaluarlos y ver quiénes van a la pretemporada con nosotros”, afirmó.

Juan Reynoso tiene contrato con Melgar hasta diciembre del 2026. (Foto: Melgar)

Esto quiere decir que muchos de esos juveniles estarán bajo la lupa en lo que resta del año, con la intención de que algunos se sumen a la pretemporada del primer equipo para la afrontar la Liga 1 2026. Por otra parte, Reynoso dio luces sobre la posibilidad de que viajen al exterior para sus entrenamientos de preparación y así puedan encontrar rivales más exigentes; México es una opción.

“Gracias a Dios, el club tiene la posibilidad de salir de acá. Y uno que a través del fútbol hace relaciones, ojalá se abran chances o en México, donde uno reside y ha hecho más contactos. Esperemos que se dé, son fechas difíciles allá, pero si se da, esperemos tener otro roce de más nivel y que los jugadores puedan ser vistos, y nosotros ver opciones de refuerzos”, añadió.

Este viaje al exterior, posiblemente a territorio mexicano, podría servir para que el ‘Dominó’ ponga algunos nombres en carpeta para ficharlos. Eso sí, Juan Reynoso fue claro al decir que, del actual plantel, todos están bajo evaluación y la continuidad de cada uno de ellos para el 2026 dependerá de lo que muestren en la recta final de la Liga 1 2025.

“Que sean buenos jugadores (sobre la nacionalidad de los fichajes). El club necesita a jugadores nacionales y extranjeros que nos den ese plus para jugar torneos internacionales. Tienen más ventaja los que llevan más tiempo con nosotros, vamos a ver cómo se da el torneo y esto es de rendimientos. Nosotros y los jugadores estamos constantemente siendo evaluados, la exigencia va a ser a tope para que el otro año no suframos para llegar a los play-offs”, sentenció.

Juan Reynoso volvió a Melgar tras su último paso por la Selección Peruana. (Foto: FPF)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de su último empate sin goles con Atlético Grau y descansar unos cuantos días por el receso por la fecha FIFA, Melgar volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Alianza Universidad, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para hoy martes 14 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerd

